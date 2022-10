2022年までにCAGRの有望な成長を認識するための中間バルクコンテナ（IBC）市場：サイズ、シェア、業界分析、トレンド、および価値予測

対象となる市場関係者

Amcor Plc (スイス)、LC Packaging (アイルランド)、ILC Dover LP (米国)、Brambles Ltd (オーストラリア)、Arena Products Inc (米国)、Qingdao LAF Packaging Co., Ltd. (中国)、CDF Corporation (米国) 、Nittel (ドイツ)、Qbig Packaging (オランダ)、Zasfa Composite Containers Pvt Ltd (インド)、Peak Liquid Packaging (米国)、TPS Rental Systems Ltd IBC Containers (英国)、HOYER GmbH (ドイツ)、Arlington Packaging (Rental) Limited (英国)、CHEP (オーストラリア)、Berry Global Inc. (米国)、Bulk Lift International, LLC (米国)、Conitex Sonoco (米国)、Greif (米国)、Mondi (英国)、BWAY Corporation (米国)