2029年までに成長すると予想される有機エンドウ豆タンパク質市場 重要な洞察、トップ企業、成長戦略

市場分析と概要: 世界の有機エンドウ豆タンパク質市場

世界の有機エンドウ豆タンパク質の市場規模は、2028 年までに 415 億 5000 万米ドルと評価され、2021 年から 2028 年の予測期間中に年率 12.62% で成長すると予想されています。 2021年から2028年の予測期間における有機エンドウ豆タンパク質市場の.

エンドウ豆タンパク質は、乾燥エンドウ豆を粉砕し、デンプンと繊維を除去することによって生成される濃縮粉末タンパク質物質の一種です. エンドウ豆のタンパク質製品は、栄養価が高く、クリーンまたは衛生的な製造プロセスにより、クリーン リーン タンパク質として広く使用されています。

有機エンドウタンパク市場の主な成長要因は、ボディビルディングにおける有機製品への嗜好の高まりです。また、エンドウ豆タンパク質粉末はタンパク質含有量が高く、有機エンドウ豆タンパク質粉末は自然にビーガンで低刺激性であるため、ほとんどすべての食事に適しているため、エンドウ豆タンパク質の傾向が変化し 、有機エンドウタンパク質市場の全体的な需要も増加します。 . 2021年から2028年までの予測期間。さらに、有機製品に対する高い需要と、 有機農業に対する政府の支援の高まり est également le principal moteur de l’augmentation de la demande pour le marché des protéines de pois biologiques au niveau mondial. En outre, la population végétalienne croissante et le profil nutritionnel élevé du pois stimulent également la croissance du marché des protéines de pois biologiques.

Cependant, les règles et réglementations strictes associées à la production de protéines de pois biologiques et au coût élevé lié aux produits à base de protéines biologiques à travers le monde devraient freiner la croissance du marché des protéines de pois biologiques, alors que le manque de sensibilisation des consommateurs à l’égard des protéines biologiques pois ont le potentiel de défier la croissance du marché des protéines de pois biologiques.

De plus, l’augmentation des initiatives gouvernementales en faveur de l’agriculture biologique dans plusieurs pays et l’augmentation de la population végétalienne à travers le monde, ainsi que la prise de conscience croissante des avantages nutritionnels élevés offerts par la poudre de pois généreront davantage de nouvelles opportunités pour le marché des protéines de pois biologiques au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

