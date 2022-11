2029年までに10.95％のCAGRに達する肝硬変薬市場の予測、シェア、サイズ、価格、成長、需要、統計およびセグメンテーション分析

「肝硬変薬市場」というタイトルの 350 ページのデータ ブリッジ市場調査データベースによる定性調査研究 。

肝硬変薬市場は、2022年から2029年の予測期間に市場の成長を遂げると予想されています。Data Bridge Market Research は、市場アカウントを分析して、上記の予測期間に 10.95% の CAGR で成長します。

肝硬変は、継続的なアルコール使用、長期の肝臓感染、免疫系の異常、肥満、およびその他の要因の結果として、肝臓の損傷または不全を引き起こす慢性肝障害と定義されています。肝硬変は、発症するまでに何年もかかる長期的な状態です。疲労感や体調不良、食欲不振、腹痛、爪の白さ、尿の色の濃さ、睡眠パターンの乱れは、肝硬変の症状です。

対象となる市場関係者:

Regeneron Pharmaceuticals Inc.、Eli Lilly and Company、Gilead Sciences, Inc.、Intercept Pharmaceuticals, Inc.、GlaxoSmithKline Plc、Mylan NV、Sanofi SA、Teva Pharmaceutical Industries Ltd.、F. Hoffmann-La Roche Ltd、Boehringer Ingelheim International GmbH、 Johnson & Johnson Private Limited、Sunovion Pharmaceuticals Inc.、Novartis AG、Bayer AG、AstraZeneca、Merck & Co., Inc.、Swedish Orphan Biovitrum AB、Aurobindo Pharma、AbbVie Inc. など。

世界の肝硬変薬市場の範囲 と市場規模

肝硬変薬市場は、タイプ、病期タイプ、治療タイプ、作用機序タイプ、薬剤タイプ、投与経路、エンドユーザー、および流通チャネルに基づいて分割されています。これらのセグメント間の成長は、業界の成長率の低いセグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場の概要と市場の洞察を提供して、トップ市場のアプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立ちます。

タイプに基づいて、肝硬変薬市場は C 型肝炎関連肝硬変、アルコール性肝硬変、原発性硬化性胆管炎、原発性胆汁性肝硬変などに分割されます。

ステージタイプに基づいて、肝硬変薬市場は代償性肝硬変と非代償性肝硬変に分割されます。

治療の種類に基づいて、肝硬変薬市場は薬、健康的な食事、手術、減量、肝移植などに分割されます。

作用機序のタイプに基づいて、肝硬変薬市場は利尿薬、アンモニア低減薬、ベータ遮断薬、抗生物質、および抗ウイルス薬に分割されます。

薬剤の種類に基づいて、肝硬変薬市場はウルソデオキシコール酸、オベチコール酸、アザチオプリン、コルヒチンなどに分割されます。

投与経路に基づいて、肝硬変薬市場は経口、静脈内、およびその他に分割されます。

肝硬変薬市場は、病院、在宅ケア、専門クリニックなどのエンドユーザーに基づいて分割されています。

肝硬変薬市場は、流通チャネルに基づいて、病院薬局、小売薬局、オンライン薬局にも分割されています。

世界の肝硬変薬市場でカバーされている戦略的ポイント目次:

第1章: はじめに、世界の肝硬変薬市場の基本情報と製品概要

第2章: 肝硬変薬市場 の研究目的と研究範囲

第3章: 肝硬変薬市場のダイナミクス–成長要因、破壊的な力、トレンド、課題と機会の推進

第4章: 市場要因分析、肝硬変薬市場バリューチェーン、PESTEL&PORTERモデル、市場エントロピー、特許/商標分析

第 5 章: プレーヤーの分析; 競合状況、肝硬変薬市場のピア グループ分析、戦略的グループ分析、パーペチュアル マッピング、BCG マトリックス、および企業プロファイル

第6章: タイプ、アプリケーション/垂直またはエンドユーザー、その他のセグメント別の市場収益規模の視覚化

第 7 章: 国ごとにさらに細分化された国ごとの市場を評価するには

第8章: 研究方法論

第 9 章: データ ソース

この市場レポートに関する重要な事実:-