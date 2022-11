2029年までに11.2％のCAGRに達すると予測される人間識別市場、シェア、サイズ、価格、成長、需要、統計およびセグメンテーション分析

350ページのデータブリッジ市場調査データベースが実施した定性調査研究で、「 人間識別市場」 と題され、100を超える市場データテーブル、円グラフ、グラフ、および図がページ全体に広がり、詳細な分析を理解しやすくなっています。

人間識別市場レポートには、主要な競合他社のリストが表示され、市場に影響を与える主要な要因に関する業界の戦略的分析に関する洞察が得られます。収集された情報とデータは、エンド ユーザーに提供される前に、市場の専門家によってテストおよび検証されます。また、現在ビジネスが直面している主要な課題と、この市場で事業を行っている間にビジネスが直面する可能性のある将来の課題を調べることも考慮されます。最高の人物識別レポートは、熟練した独創的なチームの経験によって作成されました。競合他社よりも早く、進化する業界の動きを理解するのに役立ちます。

最高レベルの市場知識を達成し、特定の市場で最高の市場機会を知るには、人間識別市場調査レポートが最適な鍵です。レポートには、業界、業界のアプリケーション、およびバリューチェーン構造のさまざまな定義とセグメンテーションまたは分類が記載されています。このレポートは、社会的および世論調査を通じて実施された人々または組織に関する情報の体系的な収集と分析で構成されています。ビジネスペーパーは、包括的な調査と分析により、人間の識別業界と市場に関連するさまざまなセグメントをカバーしています。

人間の識別市場は、予測期間中に急速に上昇すると推定されています。証拠に基づく研究の台頭により、世界の人間識別市場に新たな成長の可能性が生まれました。人間の識別は、さまざまな法医学的検査の基礎となるため、重要な研究テーマです。何人かの生物科学者によると、人間の識別調査は生命科学の分野に適用できます。法医学研究所は、調査能力を向上させるというプレッシャーにさらされています。その結果、これらのラボは、フォレンジック テストと分析を大幅に進歩させるために懸命に取り組んでいます。

Data Bridge Market Research は、人間識別市場が 2021 年に 15 億ドルと評価され、2029 年までに 35 億 1000 万ドルに達すると予想され、2022 年から 2029 年までの予測期間で 11.2% の CAGR を記録すると分析しています。Data Bridge 市場が作成した市場レポート研究チームには、詳細な専門家の分析、患者の疫学、パイプライン分析、価格分析、および規制の枠組みが含まれます。

対象となる市場関係者:

Cytiva (米国)、PerkinElmer Inc. (米国)、BioTek Instruments, Inc. (米国)、Tecan Trading AG (スイス)、Abbott (米国)、Thermo Fisher Scientific, Inc (米国)、BD (米国)、Bio-Rad Laboratories, Inc. (米国)、Merck KGaA (ドイツ)、Agilent Technologies, Inc. (米国)、Illumina, Inc. (米国)、General Electric (米国)、Siemens Healthcare GmbH (ドイツ)、日立製作所 (日本) )、ベロゲン株式会社 (CA)、QIAGEN (ドイツ)、Eurofins Scientific (ルクセンブルグ)、Ciro Manufacturing Corporation。(米国)、Hamilton Company (米国)、Sorenson Forensics (米国)、INNOGENOMICS TECHNOLOGIES, LLC (米国)、Genex Diagnostics Inc. (米国)、LGC Limited (英国)、NMS Labs (PA)

人間識別市場のダイナミクス

運転手

DNA分析の需要の増加は、市場の成長率を牽引します

DNA分析に対する需要の増加は、人物識別市場の成長率を鈍化させます。これに加えて、DNA分析の時間とコストを削減する需要の増加は、予測期間中の市場の成長率を鈍化させます.

法医学プログラムに対する政府のイニシアチブの増加は、予測期間中の市場の成長率を牽引します。

世界の個人識別市場は、法医学プログラムに対する政府のイニシアチブの増加によって牽引されています。世界中の政府機関は、多数の産業における人間識別の可能性、需要、およびアプリケーションに基づいて、人間識別市場の拡大に対する支援を強化しています。

また、犯罪事件の増加は、個人識別市場の成長に影響を与える主要な要因となります。これに加えて、都市化の進行と製薬およびバイオテクノロジー産業における技術の台頭が、人間識別市場の成長を加速させる原動力となっています。また、変化するライフスタイルの増加と医療インフラへの支出の増加は、人間識別市場の成長をさらに促進する主要な市場ドライバーです。デジタルトランスフォーメーションを追跡するためのリアルタイム分析の使用の増加は、人間識別市場の成長の重要な要素です。

機会

人間識別アプリケーションの増加は、予測期間中に多くの市場機会を促進します。

さらに、人身売買防止、犯罪捜査、医療などの分野での人間の識別の使用は、予測期間中にグローバル産業に新たな成長の可能性を生み出すでしょう。

新興市場は、予測期間中に新しい市場機会を生み出します。

新興市場は、今後数年間で競合他社に大きな成長の可能性を提供する可能性があります。アジアのいくつかの政府も、人物識別製品と法医学調査の開発を支援することを約束しています。

制約/課題 世界の人間識別市場

ゲノム機器に関連する高コストは、市場の成長率を妨げます。

ただし、ゲノム機器に関連する高コストは、人間識別市場の成長率を妨げます。

資金不足は、市場の成長率に大きな課題をもたらします。

市場の成長は、人物識別市場の新たな発展に向けた資金の不足によって妨げられると予想されます。技術の進歩には研究開発への多額の投資が必要であり、それがサービスのコストを押し上げています。

世界の個人識別市場の範囲

人物識別市場は、製品とサービス、技術、アプリケーション、およびエンド ユーザーに基づいて分割されます。これらのセグメント間の成長は、業界の低成長セグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場の概要と市場の洞察を提供して、主要な市場アプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立ちます。

製品とサービス

消耗品

サービス

楽器

ソフトウェア

製品とサービスに基づいて、人間識別市場は消耗品、サービス、機器、およびソフトウェアに分割されます。消耗品セグメントは、さらにテスト キットと試薬、実験用化学薬品に分割されます。テスト キット セグメントは、電気泳動キット、DNA 識別キット、DNA 抽出キット、DNA 定量化キット、ゲノム DNA 精製キット、迅速な DNA 分析などにさらにサブセグメント化されます。実験用化学薬品および試薬セグメントは、さらに一般的なバッファーおよびその他にサブセグメント化されています。機器セグメントは、サーマル サイクラー、リアルタイム PCR 機器、チップ、チューブ、ストリップおよびアクセサリ、スピン フィルター、精製カラムおよびプレートなどにさらに分割されます。

テクノロジー

キャピラリー電気泳動

マイクロフルイディクス

ポリメラーゼ連鎖反応 (PCR)

核酸の精製と抽出

自動液体処理

マイクロアレイ

次世代シーケンシング (NGS)

迅速な DNA 分析

その他

技術に基づいて、ヒト識別市場は、キャピラリー電気泳動、マイクロフルイディクス、ポリメラーゼ連鎖反応 (PCR)、核酸の精製と抽出、自動液体処理、マイクロアレイ、次世代シーケンシング (NGS)、迅速な DNA 分析などに分割されます。 .

リクエスト

法医学アプリケーション

父子鑑定

その他

アプリケーションに基づいて、人間識別市場は法医学アプリケーション、父子鑑定などに分割されます。法医学アプリケーション セグメントは、犯罪者 DNA データベース、法医学 DNA ケースワーク、行方不明者の調査、および災害犠牲者の識別にさらに分割されます。その他のセグメントは、遺伝子研究、人口研究、およびその他にさらに分割されます。

最終ユーザー

法医学研究所

研究センター

学術機関および政府機関

その他

世界の人間識別市場TOCでカバーされている戦略的ポイント:

第1章: はじめに、世界の人間の識別市場の基本情報と製品の概要

第2章: 人間識別市場 の研究目的と研究範囲

第3章: 人間識別市場のダイナミクス–成長要因、破壊的な力、トレンド、課題と機会の推進

第4章: 市場ドライバー分析、人間識別市場バリューチェーン、PESTEL&PORTERモデル、市場エントロピー、特許/商標分析

第 5 章: プレーヤーの分析; 競争環境、人間識別市場のピア グループ分析、戦略的グループ分析、パーペチュアル マッピング、BCG マトリックス、および企業プロファイル

第6章: タイプ、アプリケーション/垂直またはエンドユーザー、その他のセグメント別の市場収益規模の視覚化

第 7 章: 国ごとにさらに細分化された国ごとの市場を評価するには

第8章: 研究方法論

第 9 章: データ ソース

