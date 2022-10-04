2029年までに16,651.03百万米ドルに達すると予想される北米のインターベンショナル心臓学および末梢血管装置市場

北米のインターベンショナル心臓学および末梢血管デバイス市場は 、2022 年から 2029 年の予測期間中に市場の成長を経験すると予想されます。 2021 年の 95 億 9,692 万米ドルから 2029 年には 166 億 5,103 万米ドルに達すると予想されています。 . 予測期間中。

インターベンショナルカーディオロジーという用語は、心臓からの冠動脈および腔内の血流および圧力を評価するために、特に改善された、従来の、および高度な診断技術を使用する心臓学および末梢血管デバイスのサブスペシャリティ内の医学分野です。心血管系の機能を変化させる異常を治療するための技術、手順、および投薬。 心臓インターベンションおよび末梢血管デバイスは、座りっぱなしのライフスタイルを変えるために使用されます。 冠状動脈性心疾患、虚血性心疾患、血管疾患などの慢性心疾患の合併症を軽減します。

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心臓インターベンションおよび末梢血管デバイスを提供する大手企業には、Medtronic, BD.、Cordis.、Abbott.、Boston Scientific Corporation、Cook、Cardiovascular Systems, Inc.、AngioDynamics.、Edwards Lifesciences Corporation.、Biosensors International Group, Ltd. などがあります。 . . 、OrbusNeich Medical Company Limited、Merit Medical Systems、Terumo Medical Corporation、B. Braun Melsungen AG、MicroPort Scientific Corporation、Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd、および Koninklijke Philips NV など。

北米の心臓インターベンションおよび末梢血管デバイス市場の範囲と規模

北米の心臓インターベンションおよび末梢血管デバイス市場は、製品、タイプ、手順、適応症、年齢層、エンド ユーザー、および流通チャネルの 7 つのセグメントに分類されます。

製品に基づいて、北米の心臓インターベンションおよび末梢血管デバイス市場は、血管形成バルーン 、ステント、カテーテル、 血管内動脈瘤修復ステント、下大静脈 (IVC) フィルター、プレート、アクセサリー、および血行動態修正デバイスに分割されます。 2022 年には、末梢動脈疾患の症例の増加、座りっぱなしのライフスタイルのリスクの増加、血管形成バルーンの技術的進歩、およびヘルスケアの存在により、血管形成バルーン セグメントが北米の心臓インターベンションおよび末梢血管デバイス市場を支配すると予想されます。払い戻し。心臓病の治療に関する米国の政策。

タイプに基づいて、北米の心臓インターベンションおよび末梢血管デバイス市場は、従来型と標準型に分割されます 。 2022 年までに、冠動脈疾患、頸動脈疾患などの心血管疾患の有病率の増加、および従来のインターベンション心臓病学および末梢血管デバイス。デバイス。米国とカナダの病院で働く医師と心臓専門医によるデバイス。

手順に基づいて、北米の心臓インターベンションおよび末梢血管デバイス市場は、腸骨インターベンション、大腿膝窩動脈インターベンション、脛骨インターベンション (膝下)、末梢血管形成術、動脈血栓切除術、および末梢アテローム切除術に分割されます。 2022 年までに、末梢血管形成術セグメントは、高度な末梢血管形成術装置による過去 10 年間の技術的進歩により、北米の心臓インターベンションおよび末梢血管装置市場を支配すると予想されます。

適応症に基づいて、北米の心臓インターベンションおよび末梢血管デバイス市場は、末梢動脈疾患と冠動脈インターベンションに分割されます。 2022 年までに、末梢動脈疾患の増加、高齢者人口の増加、および製品の承認の増加により、末梢動脈疾患セグメントが北米の心臓インターベンションおよび末梢血管デバイス市場を支配すると予想されます。

年齢層に基づいて、北米の心臓インターベンションおよび末梢血管デバイス市場は、老年医学、成人、および小児科に分類されます。 2022 年までに、高齢者セグメントは、心臓インターベンションおよび末梢血管デバイスの北米市場を支配すると予想されます。 米国では、さまざまな血管障害に対する免疫が低く、高齢者を最小限の費用で治療するメディケアなどの償還ポリシーが利用できるため、彼らはより脆弱です.

エンドユーザーに基づいて、北米の心臓インターベンションおよび末梢血管デバイス市場は、病院、外来手術センター、看護施設、診療所などに分割されます。 2022 年までに、冠状動脈性心疾患や血管疾患などの慢性心疾患の増加、手術の増加、高度な病院施設の利用可能性、および病院での慢性心疾患の治療に対する意識の高まりは、市場を支配すると予想されます。

流通チャネルに基づいて、北米の心臓インターベンションおよび末梢血管デバイス市場は、直接入札、サードパーティのディストリビューターなどに分割されます。 2022年には、サードパーティのディストリビューターセグメントが、顧客の好みの高まり、買収価格の低さ、およびコスト削減の低下により、北米の心臓インターベンションおよび末梢血管デバイス市場を支配すると予想されます。

市場分析の詳細については、調査レポートの概要を参照してください @:- https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-interventional-cardiology-peripheral-vascular-devices-market

北米の心臓インターベンションおよび末梢血管デバイス市場の国レベルの分析

北米の心臓インターベンションおよび末梢血管デバイス市場を分析し、製品、タイプ、手順、適応症、年齢層、エンドユーザー、および流通チャネルごとの市場規模に関する情報を提供します。 北米の心臓インターベンションおよび末梢血管デバイス市場レポートに含まれる国は、米国、カナダ、およびメキシコです。

2022 年には、GDP の高い最大の消費者市場の存在により、米国が優位に立つと予想されます。 さらに、米国は世界で最も高い国内支出を持ち、いくつかの国と貿易協定を結んでおり、消費者製品の最大の市場、患者人口の増加、市場における大規模なプレーヤーの存在、および最高の技術を提供しています。 . 地域での進歩。

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レポートの国のセクションでは、現在および将来の市場動向に影響を与える国レベルでの個々の市場影響要因と市場の規制変更も提供します。 新規販売、交換販売、国の人口統計、規制法、輸出入関税などのデータ ポイントは、各国の市場シナリオを予測するために使用される主要な指標の一部です。 さらに、北米ブランドの存在と入手可能性、およびローカルおよびナショナル ブランドとの強いまたは弱い競争によって直面する課題、データの予測分析を提供することにより、販売チャネルの影響が考慮されます。

主要なヘルスケアレポートのリンク:-

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