2029年までに39.9％のCAGRで成長するデスティネーションヘルスツーリズム市場は1兆2,166億3000万ドルに達する

Data Bridge Market Research は、世界の医療観光市場が 2029 年までに 12,166 億 3000 万米ドルの価値に達し、予測期間中の CAGR が 39.9% になると分析しています。グローバル輸送は、ヘルス ツーリズム市場で最大のサービス セグメントです。グローバルな交通機関は、基本的な施設を提供し、医療観光の消費者にとって重要なニーズを提供します。

市場概要:-

ヘルスツーリズムは、複雑な治療や手術のために国境を越えて旅行する患者のニーズに主に焦点を当てた、ヘルス産業の修正版です。医療ツーリズムは世界中の患者の間で需要があります。特に、先進国に比べて発展途上国での低コストの医療は非常に高価であるためです。さまざまな観光局や地方自治体からの低コストの医療サービスや治療へのアクセスのしやすさは、成長するグローバル ヘルス ツーリズム市場の重要な要素として機能します。

ヘルスツーリズムとは、一般に、患者の出身国の病院からの医師の要件と推奨に従って、複雑な手術や治療のために国境に旅行する医療患者の手続きを指します。治療には、整形外科治療、がん治療、心臓手術、美容整形、不妊治療および生殖治療、脳神経外科、およびさまざまな種類の治療などの医療サービスが含まれる場合があります。医療ツーリズムは、患者に高品質の医療とサービスを提供する医療システムの即席バージョンです。

ヘルスツーリズム市場で活動している主なプレーヤーの一部は次のとおりです。

Apollo Hospitals Enterprise Ltd., Fortis Healthcare, KPJ HEALTHCARE BERHAD, 東日本電信電話株式会社, ソウル大学病院, ADITYA BIRLA HEALTH SERVICES LTD., Samitivej PCL, BARBADOSIVF.COM, BB Healthcare Solutions, UZ LEUVEN, Berkalp Co- Limited 、MEDIC ABROAD、AMERICAN MEDICAL CARE、MEDICINE PARK UNITED KINGDOM、Galenia Hospital、ABC Medical Center、Medica Sur、AMTA Health、Allen Medical International、Med Tourism Co, LLC など。

最近の展開

2019 年 3 月、Apollo Hospitals Enterprise Ltd. は 2019 Times Health Icons Awards を 5 つの部門で受賞したと発表しました。この賞は、同社が市場でのブランド価値の成長を促進し、新しい顧客を引き付けるのに役立ち、その結果、さまざまな都市や国にビジネスが拡大しました。

2021 年 10 月、UZ LEUVEN は、特に旅行者向けに、さまざまな場所に COVID 検査センターを開設しました。これは、特に GP Khobra 協会が主催するオンタリオ ホッケー リーグ中に、同社が新しい消費者にリーチし、ビジネスを拡大するのに役立ちました。

ヘルスツーリズム市場の主な目的:

医療観光市場の各企業には目的がありますが、この市場調査レポートは重要な目的に焦点を当てているため、競争、将来の市場、新製品、および売上高を飛躍的に増加させる可能性のある有益なデータを分析できます。

ヘルスツーリズムの市場規模と成長率要因。

今後のヘルスツーリズム市場における重要な変更。

市場における主要な世界の競合他社。

健康観光市場の範囲と製品の見通し。

今後の成長が見込める地域を開拓します。

市場で直面する困難な課題とリスク。

グローバルヘルスツーリズムの主要メーカーの販売統計とプロファイル。

グローバルヘルスツーリズム市場の次の主要ドライバーのハイライト

事業内容

会社の業務と事業部門の詳細な説明。

企業戦略

会社のビジネス戦略のアナリストの要約。

会社沿革

会社に関連する重要なイベントの進行

主な商品・サービス

同社の主要な製品、サービス、およびブランドのリスト。

主要な競合他社

同社の主な競合他社のリスト。

重要拠点と関連会社

主要な拠点と子会社のリストと連絡先の詳細。

過去5年間の詳細な財務比率

5 年前の会社が発行した年次財務諸表から導き出された最新の財務比率。

調査した国:

北米 (アルゼンチン、ブラジル、カナダ、チリ、コロンビア、メキシコ、ペルー、米国、その他のアメリカ) ヨーロッパ (オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ロシア、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス、その他のヨーロッパ) 中東およびアフリカ (エジプト、イスラエル、カタール、サウジアラビア、南アフリカ、アラブ首長国連邦、その他の MEA) アジア太平洋 (オーストラリア、バングラデシュ、中国、インド、インドネシア、日本、マレーシア、フィリピン、シンガポール、韓国、スリランカ、タイ、台湾、その他のアジア太平洋)

