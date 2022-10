2029年までに42億6000万ドルに達すると予想される陰圧創傷治療装置市場

負圧創傷治療 (NPWT) 市場 は、真空支援創傷閉鎖とも呼ばれ、断続的または継続的に創傷表面に陽圧をかけるシステムに減圧を提供する包帯システムを指します。彼らは陰圧で傷を治療します。これらのデバイスにはポンプが含まれており、傷の周囲に陰圧を発生させる役割を果たします。装置には容器も含まれており、創傷からの滲出物を収集するために使用されます。

WHO によると、2020 年に LMIC で発生した火災関連の致命的なやけどの 96% 以上が、NPWT デバイスの需要の増加につながりました。火傷はより一般的になり、世界中で NPWT デバイスの需要が高まっています。さらに、世界中でさまざまな慢性または外科的創傷が発生しているため、陰圧創傷治療の需要が加速しています。市場は、予測期間中に巨大な成長を示すと予想されます。世界の陰圧創傷治療装置市場は、2021 年に 25 億 5000 万米ドルと評価され、2029 年には 42 億 6000 万米ドルに達すると予想され、2022 年から 2029 年の予測期間中に 6.60% の CAGR を登録します。「糖尿病性潰瘍」は、予測期間中の糖尿病性潰瘍の有病率が高いため、予測期間中の陰圧創傷治療装置市場で最大の創傷タイプセグメントを表しています。Data Bridge 市場調査チームが作成した市場レポートには、詳細な専門家の分析、患者の疫学、パイプライン分析、価格分析、および規制の枠組みが含まれています。

陰圧創傷治療装置市場で活動している主要企業には、3M (米国)、Smith+Nephew (英国)、Mölnlycke Healthcare AB (スウェーデン)、ConvaTec Group Plc (英国)、Cardinal Health (米国)、Paul Hartmann AG などがあります。 (ドイツ)、DeRoyal Industries Inc. (米国)、Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG (ドイツ)、Medela AG (スイス)、Genadyne (米国)、Triage Meditech Pvt. Limited. (インド)、Talley Group Ltd.、(英国)、Alleva Medical (中国)、Cork Medical, LLC (米国)、4L Health Co. Ltd. (中国)、Carilex Medical (ドイツ)、Pensar Medical, LLC. 、(米国)、Haromed(ベルギー)など。

陰圧創傷治療装置市場のダイナミクス

このセクションでは、市場の原動力、利点、機会、制約、および課題を理解することについて説明します。これについては、以下で詳しく説明します。

運転手

採用を促進する健康上の懸念の高まり

さまざまな慢性創傷 (静脈性潰瘍、糖尿病性足潰瘍、褥瘡など) および手術創の発生率の増加は、この市場の成長を促進すると推定される最も重要な要因です。さらに、デファクトールは、糖尿病のクロワッサンの有病率、事故や外傷による犠牲者の名前の増加、深刻な打撲傷の場合、市場から.

さらに、適切な払い戻しに加えて、使い捨ての使い捨ておよび消耗品の販売の増加も、市場の成長を促進すると予想されます。さらに、患者と医師の間で傷に対する意識が高まっていることも、予測期間中の市場の成長を抑制しています。患者にやさしく使いやすい革新的で高度な陰圧創傷治療装置の入手可能性も、市場の成長を支えると予想されます。

機会

投資の伸びと進捗

さらに、発展途上国での開発の可能性の増大とヘルスケア部門の近代化は、創傷ケアの分野で満たされていない大きなニーズと相まって、市場に有利な機会を生み出すことが期待されています。さらに、治療プロトコルの進歩や未開発の新興経済国における高い市場の可能性を重視するなど、さまざまな決定要因が、陰圧創傷治療装置市場に十分な成長機会を提供します。

世界の陰圧創傷治療装置市場の範囲

陰圧創傷治療装置市場は、製品タイプ、創傷タイプ、エンドユーザー、流通チャネル、およびアプリケーションに基づいて分割されています。これらのセグメント間の成長は、業界の弱い成長セグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場情報と市場の洞察を提供して、主要な市場アプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立ちます。

製品の種類

自律的

ラップトップ

使い捨て

製品タイプに基づいて、陰圧創傷治療装置市場は、自己完結型、携帯型、および使い捨てに分割されます。

傷の種類

手術創

糖尿病性潰瘍

全焼

褥瘡

静脈潰瘍

他人

創傷の種類に基づいて、陰圧創傷治療装置市場は、外科的創傷、糖尿病性潰瘍、火傷、褥瘡、静脈潰瘍などに分類されます。糖尿病性潰瘍は、予測期間中の糖尿病性潰瘍の有病率が高いため、CAGR で大幅な成長を示すでしょう。

最終ユーザー

病院

創傷ケアセンター

外来センター

ホームケア

診療所

公民館

技術に基づいて、陰圧創傷治療装置市場は、微生物学、PCR、シーケンシング、およびバイオマーカーに分割されます。

流通経路

直接入札

詳細

流通チャネルに基づいて、陰圧創傷治療装置市場は直接入札と小売に分割されます。

リクエスト

慢性の傷

急性の傷

アプリケーションに基づいて、陰圧創傷治療装置市場は慢性創傷と急性創傷に分けられます。

陰圧創傷治療装置の地域分析/市場概要

陰圧創傷治療装置市場は分析され、市場規模の見通しと傾向は、上記のように、国、製品タイプ、創傷タイプ、エンドユーザー、流通チャネル、およびアプリケーションによって提供されます. 、カナダ、およびメキシコ、北米、ドイツ、フランス、英国、オランダ、スイス、ベルギー、ロシア、イタリア、スペイン、トルコ、ヨーロッパのその他の地域、中国、日本、インド、韓国、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、タイ、インドネシア、フィリピン、アジア太平洋 (APAC) 内のその他のアジア太平洋 (APAC)、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、南アフリカ、エジプト、イスラエル、中東内のその他の中東およびアフリカ (MEA)およびアフリカ(MEA)、ブラジル、南米の枠組み内のアルゼンチンと南米の残りの部分。

北米は、医療費の増加、糖尿病などの慢性疾患患者の数の多さ、および地域の高度な医療インフラにより、陰圧創傷治療装置の市場を支配しています。アジア太平洋地域は、2022 年から 2029 年までの予測期間中に、トラウマとなる出来事の数の増加により、大幅な成長が見込まれます。さらに、この地域では糖尿病の発生率が増加しています。

レポートの国のセクションでは、現在および将来の市場動向に影響を与える個々の市場影響要因と国内市場の規制変更についても説明します。上流および下流のバリュー チェーン分析、技術トレンド、ベアラー ファイブ フォース分析、ケース スタディなどのデータ ポイントは、各国の市場シナリオを予測するために使用される指標の一部です。国内および国内のブランドとの重要な、またはまれな競争に対処するために、国内のデータの予測分析を提供しながら、国内の料金と貿易ルートの影響が考慮されます。

データ ブリッジ市場調査について:

未来がどうなるかを予測する絶対的な方法は、現在の傾向を理解することです! Data Bridge Market Research は、比類のないレベルの回復力と統合されたアプローチを備えた、型破りで新奇な市場調査およびコンサルティング会社としての地位を確立しました。私たちは、最高の市場機会を発見し、お客様のビジネスが市場で成功するための効果的な情報を育成することに尽力しています。Data Bridge は、複雑なビジネス上の課題に対して適切なソリューションを提供し、簡単な意思決定プロセスを開始するよう努めています。データ ブリッジは、2015 年にプネーで策定および組み立てられた一連の純粋な知恵と経験です。

Data Bridge Market Research には、さまざまな業界で働く 500 人を超えるアナリストがいます。世界中のフォーチュン 500 企業の 40% 以上にサービスを提供しており、世界中に 5,000 を超えるクライアントのネットワークがあります。Data Bridge は、当社のサービスを信頼し、当社の努力を確実に信頼してくれる満足のいく顧客を作成する方法を知っています。顧客満足度99.9%という輝かしい評価をいただき、大変嬉しく思っております。

