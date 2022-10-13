2029年までに5.33％のCAGRで269,045.93百万米ドルの有望な成長を認識する女性のアクティブウェア市場：サイズ、シェア、業界分析、トレンド、および価値予測

信頼できる女性用アクティブウェア市場ファイルは、主にブーム率、マクロ経済パラメーター、パターンの常連客の買い物、市場の需要と助成金のシナリオに基づいて、すべての地理的範囲で達成可能な市場を提示します. 商用エンタープライズ ドキュメントは、北アメリカ、ヨーロッパ、アジア太平洋、南アメリカ、および中東とアフリカの最高峰のゲーマーに焦点を当てています。この市場調査ファイルは、業界の現在の前提条件、現在の市場で達成可能なもの、および多くの観点からの将来の可能性に関する膨大なルックアップを提供します。数値および統計記録は、一般的な女性用アクティブウェア市場レポートの記録と数値を明確に把握するために、グラフィカルな構造で示されています。

女性のアクティブウェア市場の評価記録で保護されている評価は、概算された予測フレームの中で最も速い改善を目撃するために依存しているかなりの数のセグメントの評価を提供します. 市場について学ぶには、主にその市場規模、ブーム率、広範な魅力に基づいて、すべてのフェーズをベンチマークする市場エレガンス分析が含まれます。記録で保護されたすべての情報、事実、および事実は、実行可能なアイデア、意思決定の向上、より明確な営利企業戦略につながります。女性のアクティブウェア市場の完全なファイルには、古いデータ、現在の市場動向、環境、技術革新、今後の応用科学、および関連企業の技術開発が含まれています。

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世界の女性用アクティブウェア市場の 分析と規模

綿で作られたアクティブウェアは、着用者をドライに保ち、肌への刺激を防ぐため、特に夏のシーズンに世界中の人々の間で特に使用されています. 女性も男性も、ジム以外でもアクティブウェアをカジュアルな服装として取り入れています。

アクティブウェアは一般的に、綿、ポリエステル、スパンデックスなどの天然および人工の生地から製造されています。女性のアクティブウェア市場は、2021 年に 177,586.42 百万米ドルと評価され、2029 年までに 269,045.93 百万米ドルに達すると予想され、2022 年から 2029 年の予測期間中に 5.33% の CAGR を登録します。「$40-$60」の範囲は、可処分所得の増加により、最大の価格帯セグメントを占めています。データ ブリッジ市場調査チームによってキュレーションされた市場レポートには、詳細な専門家の分析、輸出入分析、価格分析、生産消費分析、および消費者行動が含まれています。

世界の女性用アクティブウェア市場の 定義

アクティブウェアとは、フィットネスやスポーツ活動に従事するアスリート向けの実用的な衣類を指します。これらのタイプの衣類は、ウィッキング機能、バイストレッチ特性、強化されたグリップなどの多くの利点により、アスリートのパフォーマンスを向上させるのに役立ちます. ヨガパンツやレギンスなど、アスレジャーのトレンドとして注目を集めています。

レポートの範囲と市場セグメンテーション

レポート指標 詳細 予測期間 2022年から2029年 基準年 2021年 歴史的な年 2020 (2019 – 2014 にカスタマイズ可能) 量的単位 百万米ドルでの収益、単位でのボリューム、米ドルでの価格 対象セグメント 商品（トップス、ボトムス、スウェットパンツ、ショーツ、スカート、ヨガパンツ、レギンス、アウター、ジャケット、パーカー、スウェットシャツ、インナーウェア、水着、その他）、生地（ポリエステル、ナイロン、綿、ネオプレン、ポリプロピレン、スパンデックス、その他）、流通チャネル (オンラインおよびオフライン)、価格帯 (20 ドル未満、20 ～ 60 ドル、40 ～ 60 ドル、60 ドル以上) 対象国 北米の米国、カナダ、メキシコ、ドイツ、フランス、英国、オランダ、スイス、ベルギー、ロシア、イタリア、スペイン、トルコ、ヨーロッパのその他の地域、中国、日本、インド、韓国、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、タイ、インドネシア、フィリピン、その他のアジア太平洋地域 (APAC)、サウジアラビア、UAE、イスラエル、エジプト、南アフリカ、その他の中東およびアフリカ (MEA) の一部として中東およびアフリカ (MEA)、ブラジル、アルゼンチン、および南アメリカの一部としての残りの南アメリカ 対象となる市場関係者 HANESBRANDS INC. (米国)、ミズノ (日本)、Adidas AG (ドイツ)、ASICS Corporation (日本)、Nike, Inc. (米国)、Columbia Sportswear Company。(米国)、PUMA SE (ドイツ)、Under Armour Inc. (米国)、The Gap Inc. (米国)、2XU (オーストラリア)、Marmot Mountain, LLC. （米）、Patagonia, Inc.（米）、Mountain Khakis（米）、Gramicci（米）、RALPH LAUREN（米）など 市場機会 速乾性など、アクティブウェアならではの豊富なメリット

座りがちな生活習慣による消費者の健康意識の高まり

アスレジャーウェアに対する女性消費者のホリスティックなアプローチ

女性のアクティブウェア市場のダイナミクス

このセクションでは、市場のドライバー、機会、制約、および課題を理解することについて説明します。このすべてについて、以下で詳しく説明します。

運転手

独自の利点

とりわけ、速乾性、耐熱性、通気性、耐薬品性、静電気抵抗など、アクティブウェアが提供する広範かつ独自の利点は、女性のアクティブウェア市場の成長を促進する主要な要因の 1 つとして機能します。

健康意識の高まり

座りがちなライフスタイルと、糖尿病や心血管疾患などのさまざまな疾患の有病率による消費者の健康意識の高まりは、市場の成長を加速させます。アクティブなライフスタイルに傾倒する人々の増加は、市場にプラスの影響を与えます。

スポーツとフィットネスへの熱意の高まり

女性消費者のスポーツやフィットネスへの熱意の高まりは、市場にさらに影響を与えます。スポーツ活動への女性消費者の参加の増加は、アクティブウェアの販売を加速させます。女性消費者のフィットネスのためのウォーキングへの参加の増加により、アクティブウェアのショーツや T シャツ、スポーツ シューズの売上が増加しています。

さらに、可処分所得の増加、急速な都市化、ライフスタイルの変化が、女性のアクティブウェア市場にプラスの影響を与えています。

機会

さらに、アスレジャーウェアに対する女性消費者の総合的なアプローチは、2022年から2029年の予測期間に市場プレーヤーに収益機会を拡大します.若い世代のフィットネスとスポーツ意識の高まりは、市場をさらに拡大します.

完全な調査レポート @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-womens-activewear-marketにアクセスしてください

女性用アクティブウェア市場は、製品、生地、流通チャネル、価格帯に基づいて分割されています。これらのセグメント間の成長は、業界のわずかな成長セグメントを分析し、コア市場アプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立つ貴重な市場概要と市場洞察をユーザーに提供するのに役立ちます.

製品

上

下

スウェットパンツ

ショーツ

スカート

ヨガパンツとレギンス

生き抜く

ジャケット

パーカーとスウェットシャツ

インナー ウェアと水着

その他

製品に基づいて、女性のアクティブウェア市場は、トップ、ボトム、スウェットパンツ、ショーツ、スカート、ヨガパンツとレギンス、アウトウェア、ジャケット、パーカーとスウェットシャツ、インナーウェアと水着などに分割されます。

ファブリック

ポリエステル

ナイロン

コットン

ネオプレン

ポリプロピレン

スパンデックス

その他

生地に基づいて、女性のアクティブウェア市場は、ポリエステル、ナイロン、綿、ネオプレン、ポリプロピレン、スパンデックスなどに分割されます。

流通経路

オンライン

オフライン

流通チャネルに基づいて、女性のアクティブウェア市場はオンライン とオフラインに分割され ます。オンラインセグメントは、人口間での電子商取引の高い普及率と受け入れにより、予測期間中に高い成長を遂げると予想されます。

価格帯

$20

$20-$60

$40～$60

60ドル以上

価格帯に基づいて、女性のアクティブウェア市場は 20 ドル未満、20 ～ 60 ドル、40 ～ 60 ドル、および 60 ドル以上に分割されます。

女性のアクティブウェア市場レポートの要点の要約: –このレポートは、市場の成長を促進または抑制するさまざまな要因の将来の見通しを示しています。 – 変化する競争のダイナミクスの詳細な分析を提示し、競合他社よりも先に進みます. –市場の成長予測に基づいて評価された6年間の予測を提供します。 –市場セグメントのピンポイント分析を作成し、リリースエージェント市場の完全な洞察を得ることにより、情報に基づいたビジネス上の意思決定を支援します。 – このレポートは、ユーザーが主要な製品セグメントとその将来を理解するのに役立ちます。 このレポートでは、どのようなアイデアや概念が取り上げられていますか? –すべてのゾーンで説明された評価と、各地域で登録された女性用アクティブウェア市場シェアがレポートに記載されています。 –この調査では、該当する地域での製品消費の成長率と、その消費女性のアクティブウェア市場シェアを合計しています。 –該当する地域と製品タイプに基づく、すべての州の産業市場の消費率に関するデータがレポートに組み込まれています。 業界の女性用アクティブウェア市場の地域ベースの分析: –州の範囲に関する産業市場は、米国、ヨーロッパ、日本、中国、インド、東南アジアに分割されています。レポートには、地形全体で使用されている製品に関する情報も含まれています。

それぞれの画像とグラフ (TOC) に沿った事実と数字を含む完全なレポートの詳細https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-womens-activewear-market

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