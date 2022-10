2029年までに5.4％のCAGRで成長するコイルコーティング市場：世界規模、シェア、成長、トレンド

コイル コーティング市場は、 2022 年から 2029 年の予測期間に市場の成長が見込まれます。Data Bridge Market Research は、市場が 2029 年までに 42 億米ドルの推定値に達し、上記の CAGR で 5.4% 成長すると分析しています。 -言及された予測期間。

コイルコーティングは、基本的にはバックコート、トップコート、プライマーで構成される液体塗装システムです。それらは、ロールの助けを借りてスチール/アルミニウムコイルに適用できる幅広い色と仕上げで利用できます。これらは数分で硬化し、エンドユーザーに配信するために元に戻すことができます。このコーティング手順には、一般に、基材の洗浄、乾燥、プライマー コーティングとトップ コーティングの適用、および箔の積層が含まれます。

ください https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-coil-coating-market自動車、建設 の発展とともに、 航空宇宙用途と医薬品包装 家電業界は、市場の成長率を加速させる根本的な原因です。予測期間のコイルコーティング市場の成長を緩和すると予想される要因は、電気および電子、建設、自動車産業などからの機能性コイルコーティングの需要の増加、顧客の可処分所得の増加です。そして生活水準の向上。さらに、厳しい政府規制、環境コンプライアンスの強化、主要なコイル コーティング メーカーの競争力の向上、川下産業からの高い需要、および製品の品質に加えて高い引張強度、環境に優しい性質、および優れた接着特性による産業部門からの高い需要。差別化は、市場の成長への道をさらに切り開きます。コイルコーティングの生産と採用の増加は、上記の予測期間内に市場の成長を緩和すると予想されます。一方で、そのために必要なエネルギーと電力の消費量 コイル コーティング プロセスと高価なコーティング技術は、コイル コーティング市場の成長を妨げると予想されます。適切で安全な輸送施設の欠如も、市場の全体的な成長を妨げると予想されます。

競争環境とコイルコーティング市場シェア分析

コイルコーティング市場の競争状況は、競合他社ごとの詳細を提供します。含まれる詳細には、会社の概要、会社の財務、収益、市場の可能性、研究開発への投資、新しい市場イニシアチブ、グローバルなプレゼンス、生産拠点と設備、生産能力、会社の強みと弱み、製品の発売、製品の幅と幅、アプリケーションが含まれます。支配。提供される上記のデータ ポイントは、コイル コーティング市場に関連する企業の焦点にのみ関連しています。

コイルコーティング市場レポートで活動している主要なプレーヤーには、BASF SE、Titan Coatings、AkzoNobel NV、Valspar、DuPont、Kansai Paint Co.、Ltd.、PPG Industries Inc.、The Sherwin-Williams Company、Beckers Group、Dura Coat などがあります。 Products, Inc., unichem, Henkel AG & Co. KGaA., Dow, Bulk Chemicals, 日本ペイント株式会社, Wacker Chemie AG, Axalta Coating Systems, MCIL, Solvosol, Toyo Ink. Co. Ltd.、およびACE Coating India Pvt。株式会社など。

市場に多くの機会を生み出すと推定される住宅用および商業用家具の需要の高まりに伴う絶え間ない革新と開発。反対に、自動車産業とストレージでの軽量材料の需要の増加と、コイル コーティングの輸送の困難さが、コイル コーティング市場の成長に対する大きな課題となっています。

このコイルコーティング市場レポートは、新しい最近の動向、貿易規制、輸出入分析、生産分析、バリューチェーンの最適化、市場シェア、国内およびローカライズされた市場プレーヤーの影響の詳細を提供し、新たな収益ポケットに関する機会を分析し、市場規制の変化を提供します、戦略的な市場成長分析、市場規模、カテゴリ市場の成長、アプリケーションのニッチと優位性、製品承認、製品発売、地理的拡大、市場における技術革新。コイル コーティング市場の詳細については、Data Bridge Market Research に連絡して アナリスト ブリーフを入手してください。 当社のチームは、市場の成長を達成するための十分な情報に基づいた市場決定を支援します。

世界 のコイルコーティング市場の範囲と市場規模

コイル コーティング市場は、タイプ、アプリケーション、およびエンド ユーザーに基づいて分割されます。さまざまなセグメント間の成長は、市場全体に普及すると予想されるさまざまな成長要因に関連する知識を獲得し、さまざまな戦略を策定して、コアアプリケーション領域とターゲット市場の違いを特定するのに役立ちます.

エンドユーザーに基づいて、コイルコーティング市場は、建築および建設、家電、自動車などに分割されます。 コイルコーティング市場の国レベル分析

コイル コーティング市場が分析され、市場規模、ボリューム情報は、上記で参照されているように、タイプ、アプリケーション、およびエンド ユーザー別に提供されます。

コイルコーティング市場レポートでカバーされている国は、北米の米国、カナダ、メキシコ、ドイツ、フランス、英国、オランダ、スイス、ベルギー、ロシア、イタリア、スペイン、トルコ、ヨーロッパの残りのヨーロッパ、中国、日本、インドです。 、韓国、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、タイ、インドネシア、フィリピン、アジア太平洋地域 (APAC)、サウジアラビア、UAE、イスラエル、エジプト、南アフリカ、その他の中東および中東およびアフリカ (MEA) の一部としてのアフリカ (MEA)、南米の一部としてのブラジル、アルゼンチン、および南アメリカのその他の地域。

アジア太平洋地域は、この地域の多数の主要メーカーとかなりのエンドユーザー産業の存在とともに、製品需要を高めている自動車産業の急増により、コイルコーティング市場を支配しています。一方、北米は、メキシコでのさまざまな建設用途向けのコイルコーティング需要の増加により、予測期間内に有利な成長を示し続けます。

