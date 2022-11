2029年までに5.55％の最高CAGRを達成する電気外科市場-セグメンテーション分析、競合他社分析、製品研究、および将来の傾向

電気外科市場レポート は、収益、投資収益率 (ROI) を推定し、ビジネス戦略を策定するための市場の徹底的な調査を提供します。この市場調査レポートは、すべてのビジネス セクターの企業が比類のない決定を下し、最も困難なビジネス上の問題を解決し、失敗のリスクを軽減するのに役立ちます。市場レポートは、一般的な市場状況、推定市場シェア、および電気外科業界の推定販売量も強調しています。信頼できる電気手術市場分析レポートで概説されている事実と数字は、電気手術業界が適切な決定を下し、最も成功する広告および販売戦略を計画するのに役立ちます。

広範な電気外科市場調査レポートは、主にヨーロッパ、北米、アジア太平洋、南米に焦点を当てた世界市場シェアを提供します。優れた調査方法を使用することにより、このマーケティングレポートは市場シェア分析と主要な傾向分析に焦点を当てています。このレポートの市場データは、事実と数値を明確に理解できるようにグラフ形式で提示されています。競合他社の分析に関連する市場調査は、電気外科業界が市場で成功するために独自の戦略を選択または推進できる競争環境を浮き彫りにしています。

対象となる主要企業は、BOWA-electronic GmbH & Co. KG (ドイツ)、Prima Medical (英国)、XCELLANCE Medical Technologies (インド)、ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG (スイス)、Ethicon US, LLC です。(米国)、Johnson & Johnson Services, Inc. (米国)、Parkel, Inc. (米国)、Smith + Nephew (英国)、Kirwan Surgical Products, LLC. (米国)、Utah Medical Products, Inc. (米国)、KLS Martin Group (ドイツ)、Medtronic (アイルランド)、Zimmer Biomet (米国)、Erbe Elektromedizin GmbH (ドイツ)、SYMMETRY SURGICAL INC (米国)、 CONMED Corporation (米国) ) )、Hologic, Inc. (米国)、Applied Medical Resources Corporation (米国)、B. Braun Melsungen AG (ドイツ)、および Olympus Corporation (日本)

Data Bridge Market Research の分析によると、電気外科市場は、予測期間中に 5.55% の CAGR を登録すると予想されます。これは、2021 年の 67 億 5000 万ドルの市場価値が、2029 年には 109 億 8000 万ドルに急上昇することを示唆しています。特に発展途上国では、病院や診療所の数が増加しているため、世界的に経済と手術の数が増加しています。Data Bridge 市場調査チームが作成した市場レポートには、詳細な専門家の分析、患者疫学、パイプライン分析、価格分析、および規制の枠組みが含まれています。

このレポートを取得する理由:

経済的および政治的影響を取り入れた定性的および定量的研究を含む、市場セグメンテーション分析。

市場の成長に影響を与える需要と供給の力を統合した地域および国レベルの分析

セグメントおよびサブセグメントごとの数百万ドル単位の市場価値と数百万データ単位のボリューム ユニット

競争環境には、主要なプレーヤーの市場シェアだけでなく、過去 5 年間にプレーヤーが採用した新しいプロジェクトと戦略が含まれます。

製品の提供、主要な財務情報、最近の開発、SWOT 分析、および主要な市場プレーヤーが採用している戦略をカバーする包括的な企業プロファイル。

電気外科市場のダイナミクス

運転者

病気の有病率の増加

世界的に急性および慢性疾患と感染症の有病率が上昇していることは、市場価値の成長に寄与する主要な要因の 1 つです。米国疾病管理予防センターによる 2021 年のレポートによると、米国の成人の 10 人に 6 人が慢性疾患を患っています。成人の 10 人に 4 人が 2 つ以上の慢性疾患を抱えているだけではありません。

研究開発能力。

特に医療機器や機器に関連する先進国および発展途上国における研究とスキル開発への支出の増加は、より有利な市場成長の機会を生み出します。電気外科器具の安全性と効果を高める技術の進歩に関連する研究開発競争も、市場の成長を後押ししています。

医療インフラへの政府の投資

連邦政府からの資金提供の増加は、市場の成長率を高めます。さらに、特に発展途上国における公的および民間のプレーヤーによって推進されるヘルスケア業界の成長と拡大は、有利な市場成長の機会を生み出します。さらに、遠隔地の呼吸器、心血管およびその他の疾患に最適な医薬品と医療技術を提供するための政府の取り組みは、成長への道をさらに開くでしょう。

さらに、個人の可処分所得の増加、病院での技術主導型製品の導入、高度な医療製品と機器の開発への投資の増加、および高齢者人口ベースの増加が、成長率にプラスの影響を与えています。市場。

機会

さらに、特定の研究活動への公的および民間資金の増加、大気汚染レベルの上昇、美容処置の増加、世界的な技術の進歩による革新と製品開発の増加により、次の分野で収益機会が拡大します。2022年から2029年までの予測期間の市場プレーヤー。さらに、戦略的コラボレーションの増加、医療、美容、加齢に伴う手術の増加、病院と研究所の増加、および一人当たりの医療費の増加により、市場の成長率がさらに増加し​​ます。将来。

制約/課題

一方、R&D 機能に関連する高コスト、限られたインフラストラクチャ、および電気外科手術に関連するリスクは、市場の成長を妨げると予想されます。さらに、発展途上国における有利な償還オプションの欠如と技術の浸透、低コストの代替手段の利用可能性、厳格な規制当局の承認、外科手術中に発生する有毒ガスに関する懸念が外科手術に影響を与えると予想され、低地での適切なインフラの欠如が予想されます。 – そして中所得国。2022年から2029年の予測期間中に市場に挑戦します。

市場レポートの要点の要約:

レポートは最近の傾向と SWOT 分析を強調しています このレポートは、今後数年間の電気外科市場の成長機会に焦点を当てています。 過去5年間に主要な市場プレーヤーの市場シェア、プロジェクトの立ち上げ、プレーヤーによって実装された戦術的アプローチに関する競争分析を提供します。

TOC の主なハイライト – 世界の電気外科市場

電気外科市場の概要

メーカーによる電気外科市場の競争

地域別の電気外科手術能力、生産、収益(値)

地域別の電気手術の供給(生産)、消費、輸出入

タイプ別の電気外科生産、収益(値)、価格動向

アプリケーション別の電気外科市場分析

電気外科メーカーのプロファイル/分析

電気外科製造コスト分析

産業チェーン、供給戦略、中間バイヤー

マーケティング戦略分析、ディストリビューター/トレーダー

市場影響要因の分析

世界の電気外科市場の予測

調査結果と結論

付録

電気外科 市場に対するCOVID-19の影響

COVID-19 は、市場に軽度の悪影響を及ぼしています。必須ではない外科的処置の中止は、市場の成長の範囲を制限します。移動に関連して課せられた制限は、パンデミックのこの段階で市場にさらなるハードルを生み出しました。ただし、今後の緩和により、市場は回復すると予想されます。

最近の展開

2021 年 9 月、Olympus Incorporated は、人間工学に基づいた設計で一貫したシールの信頼性と手術効率を高める汎用性を提供することにより、高度な要件を満たす POWERSEAL 5mm 湾曲顎組織シーラーおよびディバイダーを導入しました.バイポーラ手術エネルギー装置の最高の臨床性能基準.

2021 年 9 月、Bolder Surgical は CoolSeal Vascular Sealing Platform を発売しました。CoolSeal コンテナ シーラー キットには、3mm ミニ (以前のジャストライト シーラー) と 5mm トリニティ シーラー/ディバイダー/ディセクターが含まれています。

世界 の電気外科市場 の範囲

電気外科市場は、製品の種類、手術の種類、およびエンド ユーザーに基づいて分割されます。これらのセグメント間の成長は、業界の低成長セグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場の概要と市場の洞察を提供して、主要な市場アプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立ちます。

製品カテゴリ

電気手術器具

電気外科発電機

電気手術用アクセサリ

排気システム

製品タイプに基づいて、電気外科市場は、電気外科器具、電気外科発電機、電気外科付属品、およびヒューム抽出システムに分割されます。電気外科器具は、バイポーラ電気外科器具とモノポーラ電気外科器具にさらに細分されています。バイポーラ電気外科器具は、高度な血管シーリング器具とバイポーラ鉗子にさらに細分されます。単極電気外科器具は、電気外科ペンシル、電気外科電極、吸引凝固器、および単極鉗子に細分されます。電気手術用アクセサリは、患者の対極板、ワイヤー、ケーブル、アダプターなどにさらに細分化されています。

手術の種類

一般外科

婦人科手術

泌尿器科

整形外科

心臓手術

形成外科

脳神経外科

この電気外科市場の調査/分析レポートには、次の質問に対する回答が含まれています

電気外科ではどのような製造技術が使用されていますか? この技術ではどのような開発が行われていますか? どのような傾向がこれらの開発につながったのですか? –この世界の電気外科市場における主要なグローバルプレーヤーは誰 ですか? 会社概要、製品情報、連絡先情報を教えてください。 電気外科市場における世界の電気外科市場の状況は? 電気外科市場の量、価値、コスト、利益は? 電気外科業界における電気外科市場の現状は? 企業別または国別の業界での市場の競争力は? アプリケーションとタイプを考慮した電気外科市場の市場分析は何ですか? キャパシティ、生産、価値を考慮すると、世界の電気外科産業の予測は? 費用と便益の見積もりは?市場シェア、供給、消費はどうですか?輸入と輸出はどうですか? 上流原材料と下流産業の電気外科市場チェーン分析とは何ですか? 電気外科業界への経済的影響はどのようなものですか? 世界のマクロ経済環境の分析結果は?世界のマクロ経済環境の発展傾向は? 電気外科市場の電気外科市場のダイナミクスは何ですか? 課題と機会は何ですか? 電気外科業界の参入戦略、経済的影響対策、お​​よびマーケティング チャネルはどうあるべきか?

