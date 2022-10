2029年までに6.1％のCAGRで世界的に2903.7億米ドルに達するホットドリンクの市場規模、サイズ、シェア、業界動向、地域の成長、および収益の見通し

JM Smucker Co. と JDE Peet’s は、2021 年 3 月に戦略的パートナーシップを発表しました。これにより、JDE Peet’s は、製品開発、生産、および食品サービス機器の革新により、Smucker Away From Home リキッド コーヒー ビジネスをサポートできるようになります。