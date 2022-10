2029年までに63億ドルに達すると予想される動物用抗生物質抗生物質市場

抗菌 剤 ほとんどの細菌を殺傷または阻害する物質。抗菌剤は、天然、半合成、合成のいずれでもかまいません。すべての抗生物質は抗生物質ですが、すべての抗生物質が抗生物質であるとは限りません。抗生物質は、主に臨床疾患の治療、一般的な疾患の予防と制御、動物の発育と成長の改善に使用されます。それらは、治療、予防、治療の 3 つの方法で食用動物に使用されます。抗菌剤は、人間と動物の食品の安全性に関して大きなメリットをもたらします。

世界の動物用抗生物質市場は、2021 年に 45 億米ドルと評価され、2029 年までに 63 億米ドルに達すると予測されており、2022 年から 2029 年の予測期間で 4.10% の CAGR を記録します。「テトラサイクリン」は、優れた吸収性、低毒性、および病原性微生物に対する高い有効性などの要因により、予測期間中の獣医用抗生物質市場で最大の製品セグメントを表し、獣医用の他の抗菌および抗生物質製品と比較して比較的安価です.薬。使用する。. Data Bridge 市場調査チームがキュレーションした市場レポートには、詳細な専門家の分析、患者の疫学、パイプライン分析、

動物用抗生物質市場で活動している主要なプレーヤーの一部は、Boehringer Ingelheim International GmbH です。(ドイツ)、Zoetis (米国)、Elanco (米国)、Merck & Co. Cía (米国)、Phibro Animal Health Corporation (米国)、Virbac (フランス)、Vetoquinol (フランス)、HIPRA (スペイン)、Ceva (フランス) 、Dechra (英国)、共立製薬株式会社 (日本)、CHINA ANIMAL HUSBANDRY GROUP (中国)、Endovac Animal Health (米国)、Zydus Group (インド)、Indian Immunologicals Pvt. Limited. (インド)、UCBVET Saúde e Bem Estar Animal (米国)、American Reagent Inc. (米国)、Neogen Corporation (米国)、Huvepharma (米国)、Ayurvet (インド)、Ashish Life Science (インド)、Inovet Group (ベルギー) 、Lutim Pharma Private Limited (インド)、および ECO Animal Health Ltd (米国) です。

世界の動物用抗菌剤市場の範囲

動物用抗菌性抗生物質市場は、製品、配送方法、動物の種類に基づいて分割されています。これらのセグメント間の成長は、業界の低成長セグメントを分析するのに役立ち、重要な市場アプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立つ貴重な市場情報と市場の展望をユーザーに提供します。

製品

テトラサイクリン

ペニシリン

スルホンアミド

マクロライド

セファロスポリン

フルオロキノロナ

リンコサミダ

セファロスポリン

製品に基づいて、動物用抗菌性抗生物質市場は、テトラサイクリン、ペニシリン、スルホンアミド、マクロライド、セファロスポリン、フルオロキノロン、リンコサミド、およびセファロスポリンに分割されます。テトラサイクリン セグメントは、優れた吸収性、低毒性、病原性微生物に対する高い有効性、動物由来の他の抗菌および抗生物質製品と比較して比較的低コストなどの要因により、最大のシェアを占めています。

配信モード

プレミックス

経口粉末

注入

等

動物用抗菌性抗生物質市場は、投与方法に基づいて、プレミックス、経口粉末、注射剤などに分割されます。

動物の種類

食料生産動物

家畜

動物用抗生物質市場は、動物の種類に基づいて飼料用動物とコンパニオン アニマルに分けられます。

動物用抗生物質の地域分析/抗生物質市場の概要

動物用抗生物質市場が分析され、上記の国、製品、配送方法、および動物の種類が市場規模に関する情報と傾向を提供します。動物用抗菌薬市場レポートの対象国は、米国、カナダ、メキシコ、北米、ドイツ、フランス、英国、オランダ、スイス、ベルギー、ロシア、イタリア、スペイン、トルコ、その他ヨーロッパ、中国、日本、インド、韓国です。 、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、タイ、インドネシア、フィリピン、その他アジア太平洋地域 (APAC)、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、南アフリカ、エジプト、イスラエル、

L’Amérique du Nord は、raison du grand nombre d’animaux de compagnie、de l’incidence croissante des maladies animales et de l’enorme inspectissement en capital dans le développement de Médicaments pour les maladies vétérinaires dans で、抗生物質と抗菌薬の市場を支配しています。地域。アジア太平洋地域は、2022 年から 2029 年の予測期間中に大幅な成長が見込まれます。これは、動物の病気の発生を制御するための政府の関与の増加、家畜の個体数の増加、およびこの地域の動物に対する抗菌薬の需要の増加によるものです。

レポートの国のセクションでは、現在および将来の市場動向に影響を与える個々の市場インフルエンサーと国の市場における規制の変更も提供します。Des points de données telles que l’analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval, les tenances technologiques et l’analyse des cinq porteus force, les études de cas sont quelques-uns des indicaurs utilisés pour prédire le scénario de marché deそれぞれの国。また、グローバルブランドの存在と入手可能性、地域および国内ブランドとの重大またはまれな競争が直面する課題、および国内料金と貿易ルートの影響を考慮して、国別データの予測分析も提供します。

