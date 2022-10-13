2029年までに7.15％の有望なCAGR成長、サイズ、シェア、成長、トレンド、総収入、主要プレーヤーの見通しを見る魚粉市場

世界の魚粉市場エンタープライズ ドキュメントは、市場の定義、分類、アプリケーション、および市場での関与について説明します。エンタープライズ レコードは、詳細な説明、積極的なシナリオ、主要キャリアの膨大な製品ポートフォリオ、および反対者の助けを借りて採用されたエンタープライズ メソッドと、SWOT 評価およびポーターの 5 圧力分析を手元に作成します。この広範な範囲のファイルは、世界の企業の視点、完全な分析、サイズ、シェア、成長、セグメント、特性、および予測に関する素晴らしい概要です。勝利を収めた魚粉市場の記録は、通常 SWOT 評価から得られるすべての市場ドライバーと市場の制約の推定で構成され、2020 年の過去 12 か月、2021 年の基準年、および 2022 年から 2029 年の予測期間の CAGR 予測をさらに提示します。

高級魚粉市場ファイルは、プロファイリング、製品概要、生産の範囲、必要な未調理の素材、組織の経済的適合性など、雇用主のさまざまな目標に完全に基づいた、市場の主要なゲーマーの徹底的な調査に役立ちます. 製品の種類、機能、ブーム要因によって市場を調査します。この市場調査文書は、完全な市場特性を軽視し、市場におけるバイヤー、消費者、代替品、新規参入者、競合他社、およびサプライヤーの影響を分析します。メインサイドの魚粉市場商業企業文書は、市場の状況、将来的に企業に課される可能性のある問題、および特定のメーカーを例外的な方法で機能させる方法を特に理解するのに役立つ市場の洞察を提供します.

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市場分析と洞察 世界の魚粉市場

Data Bridge Market Research は、世界の魚粉市場が 2022 年から 2029 年の予測期間に 7.15% の CAGR で成長していると分析しています。世界中の非菜食主義者人口の増加率は、市場に新たな機会を生み出すと予想されます。

魚粉製品は、魚から作られたもので、肥料や飼料として一般的に使用されています. 生の魚は、まず切り分けて絞り、乾燥させて粉砕し、ケーキや粉末の形をした魚粉を作ります。魚粉は、動物の食事に含まれるカルシウムとリン酸塩の豊富な栄養源であり、単胃動物や反芻動物にとって良質のタンパク質とバイパスタンパク質です.

動物飼料中の天然由来のタンパク質添加物に対する需要の高まりに対応して、業界は成長すると予測されています。魚の消費量の増加、魚粉の利点に関する知識の増加、水産養殖の拡大、肥料としての魚粉の使用の増加などのその他の要因は、予測期間中に魚粉市場を後押しする可能性があります。魚粉のもう 1 つの重要な用途は肥料としてです。これは、植物の成長を促進する有機窒素の豊富な供給源であり、市場の拡大に貢献するもう 1 つの要素です。最後に、動物飼料中のタンパク質サプリメントの必要性の高まりは、業界の成長を後押しする可能性があります.

ただし、魚粉市場の成長を制限する可能性のある要因は、主要な発展途上国におけるインフラストラクチャと冷蔵保管などの適切な保管施設の欠如です。多くの国の政府は、環境保護の名の下に漁業活動に制限を課しています。これは、このビジネスの拡大を制限するもう1つの主な理由です.

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魚粉市場は、アプリケーション、エンドユーザー、ソース、家畜、種のソース、および自然に基づいて分割されます。セグメント間の成長は、成長のニッチ ポケットと戦略を分析して市場にアプローチし、コア アプリケーション分野とターゲット市場の違いを判断するのに役立ちます。

アプリケーションに基づいて、魚粉市場は動物飼料、栄養補助食品、医薬品、肥料に分割されます。

魚粉市場のエンドユーザー セグメントは、水産養殖、家禽、豚などに分かれています。

魚粉市場のソース セグメントもサケとマス、海産魚、甲殻類、ティラピアなどに基づいて分割されます。

魚粉市場の家畜セグメントは、反すう動物、家禽、豚、水生動物などに分かれています。

種セグメントのソースは、カタクチイワシ、青ホワイティング、イワシ、カラフトシシャモ、メンハーデン、ノルウェーのふくれっ面、センドウナギ、スプラットなどに分けられます。

魚粉市場の自然セグメントは、有機と従来に分かれています。

目次からのいくつかのポイント

主要なプレーヤー、タイプ、アプリケーション、国、市場規模、2029年までの予測による世界の魚粉市場レポート2021

第 1 章 レポートの概要

第 2 章 世界の魚粉市場の成長動向

2.1 業界の動向

2.1.1 SWOT 分析

2.1.2 ポーターズ ファイブ フォース分析

2.2 潜在的な市場と成長の可能性分析

2.3 地域別の業界ニュースとポリシー

2.3.1 業界ニュース

2.3.2 業界ポリシー

2.4 業界動向POST COVID-19 の下で

第 3 章 スポーツ賭博市場の

バリュー チェーン 3.1 バリュー チェーンの状態

3.2 魚粉市場の製造コスト構造分析

3.2.1 生産プロセス分析

3.2.2 魚粉

3.2.3 魚粉市場の

人件費 3.2.3.1 人件費COVID-19 後の魚粉市場の状況

3.3 販売およびマーケティング モデルの分析

3.4 下流の主要顧客分析 (地域別)

3.5 COVID-19 後のバリュー チェーンの状態

第 4 章 プレイヤーのプロフィール

第 5 章 地域別の世界の魚粉市場分析 5.1 地域別 の 魚粉

市場の売上高、収益および市場シェア 5.2 北米の魚粉市場の売上高と成長率 (2016-2021)5.3 ヨーロッパの魚粉市場の売上高と成長率 (2016-2021) 5.4 アジア太平洋の魚粉市場の売上高と成長率 (2016-2021) 5.5 中東およびアフリカの魚粉市場の売上高と成長率 (2016-2021) 5.6 南アメリカの魚粉市場の売上高と成長率 (2016-2021)

第6 章国別北米魚粉市場分析

第7 章国別ヨーロッパ魚粉市場分析

第8 章国別アジア太平洋魚粉市場分析

第9 章国別の中東およびアフリカの魚粉市場分析

第10 章国別の南アメリカ魚粉市場分析

第11章 タイプ別の世界の魚粉市場セグメント

第12章 アプリケーション別の世界の魚粉市場セグメント

第13章 魚粉市場の予測（2022年から2029年）

13.1世界の魚粉市場の売上、収益、成長率予測（2021年から 2027

年）

(2022-2029)

13.2.2 ヨーロッパ魚粉市場予測 (2022-2029)

13.2.3 アジア太平洋魚粉市場予測 (2022-2029)

13.2.4 中東およびアフリカ魚粉市場予測 (2022-2029)

13.2 .5 南アメリカの魚粉市場予測 (2022-2029)

13.3 タイプ別魚粉市場予測 (2022-2029)

13.4 アプリケーション別魚粉市場予測 (2022-2029)

13.5 POST COVID-19 での魚粉市場予測

第 14 章 付録

14.1 方法論

14.2 研究データソース

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