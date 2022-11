2029年までに8.50％のCAGRが成長する不動産管理市場、サイズ、シェア、新たなトレンド、主要プレーヤーの分析、市場の成長要因

このレポートは、市場を完全に理解するために、業界の確立されたプレーヤーと新しいプレーヤーの両方が使用できます。 レポートに記載されているデータと情報のソースは非常に信頼性が高く、市場の専門家によってチェックおよび検証されたウェブサイト、企業の年次報告書、ジャーナル、および合併が含まれます。 この市場調査ドキュメントはリソースであり、予測期間における業界の現在および今後の技術的および財務的詳細を提供します。 競争上の優位性を獲得し、市場で成功するには、この市場調査レポートを参照してください。 グローバルこの市場レポートは、ビジネスの成長と成功を達成するための旅にも役立つはずです。

不動産管理市場 調査文書は、研究者、予測者、アナリスト、およびマネージャーのチームの専門知識と革新によって策定されました。市場セグメンテーションは、対象市場、地理的範囲、調査対象年数、通貨、および価格設定の観点から実行されます。

Data Bridge Market Research は、不動産管理市場が予測期間中に 8.50% の CAGR を示すと分析しています。不動産業界の円滑な機能、成長および拡大のために重要な文書を維持する必要性が高まっていること、および不動産管理のためのサービスとしてのソフトウェア (SaaS) モデルの採用が増加していることは、不動産管理市場の成長に起因する主な要因です。

簡単に言えば、プロパティマネジメントは、テナントや見込み客と直接取引する不動産に関するソリューションとサービスを提供します。プロパティマネジメントは、資産維持管理、リース会計と不動産管理、展開と統合、サポートとメンテナンスなど、幅広いソリューションとサービスを提供します。言い換えれば、プロパティマネジメントは、住宅および商業用不動産の運営、管理、維持です。プロパティマネージャーは、プロパティマネジメントのプロセスにおいて重要な役割を果たします。彼の役割は、建物のメンテナンスと作業指示の監督と調整から、簡単な便利屋と清掃作業の実行、テナントの懸念と苦情の解決にまで及びます。

この不動産管理市場調査レポートを策定する際、マーケティング管理者は、ターゲット市場の心、感情、好み、態度、信念、および価値体系を、形式化された管理アプローチで慎重に検討しました。この不動産管理レポートで達成された調査研究は、上昇市場への投資、新製品の成功、および市場シェアの拡大を含むがこれらに限定されないいくつかの重要な側面を推測するのに役立ちます

主要な市場プレーヤー:

AppFolio, Inc., Buildium, SAP SE, CORELOGIC, Entrata, Inc, ResMan, MAINTENANCE CONNECTION, AN ACCRUENT COMPANY, Property Boulevard, Chetu Inc., PropertyBoss Solutions, Rockend Pty Ltd., Oracle, Alibaba Cloud, eCommunity, Abacus Business Solutions 、PropertyMe、DJUBO、HIRUM (AUSTRALASIA) PTY LTD、REI Master、IBM Corporation、Hitachi Vantara Corporation、Jones Lang LaSalle IP, Inc.、Archidata Inc.など

グローバル プロパティ マネジメント レポートは、市場動向、産業の変化、消費者行動などに関する正確な情報を提供します。レポートは、最終的に高度なビジネス戦略につながる、この業界に関するブランド認知度、市場展望、起こり得る将来の問題、業界動向、および顧客行動の概要を説明するのに役立ちます。プロパティ マネジメント レポートは、SWOT 分析やポーターのファイブ フォース分析手法などのツールを適切に使用して構成されています。

主要な市場セグメンテーション:

コンポーネント別 (ソリューションとサービス),

展開モード (クラウドベースおよびオンプレミス)、

アプリケーション (住宅および商業)、

エンドユーザー (不動産管理会社、住宅組合、不動産業者等)、

主な地域:

地理的に、このレポートはいくつかの主要な地域に分割され、これらの地域の売上 (MT)、収益 (100 万米ドル)、市場シェア、および成長率がカバーされています。

**北米 (米国、カナダ、メキシコ)

**ヨーロッパ (ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他のヨーロッパ)

**アジア太平洋 (中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア)

**南アメリカ (ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、その他の南アメリカ)

**中東およびアフリカ (サウジアラビア、アラブ首長国連邦、エジプト、南アフリカ、その他の中東およびアフリカ)

プロパティマネジメント市場レポートのガイダンス:

**今後数年間の不動産管理市場の成長陰謀に関する決定的な研究

**不動産管理市場の特定のドライバー、トレンド、制約、制約、機会、および主要なマイクロ市場の詳細な考察

**不動産管理市場をリードするプレーヤーの成長のための業界戦略の詳細な調査

**不動産管理市場におけるすべての見通しと脅威の包括的な評価

**活発なハイテクと市場の最新トレンドの中での有利な下落 市場を際立たせる

**不動産管理市場の最新の技術革新と主要な手順

