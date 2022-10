2029年までの世界の医療用モノのインターネット（IoMT）の市場規模、シェア、アプリケーション、キープレーヤー、トレンド、ダイナミクス

2021 年の 486 億 9000 万米ドルからの世界 の医療用モノのインターネット市場 は、2029 年までに 2704 億米ドルに達し、2022 年から 2029 年までの予測期間中に 23.9% の CAGR で成長すると予想されます。成長率、市場セグメント、地理的範囲、市場プレーヤー、市場シナリオ、データ ブリッジ市場調査チームによってキュレーションされた市場レポートには、詳細な専門家の分析、患者の疫学、パイプライン分析、価格分析、および規制の枠組みも含まれています。

医療用モノのインターネット (IoMT) 市場の主要プレーヤー :

シーメンス ヘルスケア GMBH

GE Digital (ジェネラル・エレクトリックのフィリアーレ)

バイオトロニック

バイオセレニティ

メドトロニック

ボストン科学協会

ヒルロムホールディングス株式会社

ハネウェルインターナショナル株式会社

フィリップス

レノボ ヘルスケア インフォメーション テクノロジー (レノボ HIT)

株式会社アライブコア

バイタルコネクト

単なる健康

グローバルな医療用モノのインターネット (IoMT) 市場の定義

Le rôle de la technologie médicale dans les soins de santé évolue rapidement grâce à l’Internet des objets médicaux (IoMT), un réseau d’équipements médicaux connectés, de logiciels et de systèmes et services de santé. Les organisations de soins de santé utilisent l’Internet des objets médicaux pour augmenter les soins aux patients depuis des endroits éloignés et rationaliser la gestion du flux de travail clinique.

Dynamique du marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT)

Conducteurs

Demande croissante d’appareils connectés

Le développement technologique et un meilleur accès aux soins de santé personnels, l’industrie mondiale de l’Internet des objets médicaux (IoMT) s’est développée. Le marché mondial de l’ Internet des objets médicaux (IoMT) devrait se développer en raison d’une augmentation de la demande d’appareils connectés dans le secteur de la santé. En conséquence, l’avenir du marché devrait rester robuste et avancé.

Augmentation de la demande d’appareils portables

L’utilisation d’appareils portables ou autonomes pour la surveillance des patients et la gestion des actifs est un facteur clé de l’expansion du marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT). De plus, l’adoption de l’Internet des objets médicaux devrait augmenter dans les années à venir en raison des changements de mode de vie des consommateurs et des préoccupations croissantes concernant leur santé et les activités connexes.

Opportunités

Les appareils IoMT sont plus demandés dans le secteur de la santé en raison de leurs avantages, notamment la surveillance en temps réel, la gestion améliorée des médicaments, l’amélioration des résultats pour les patients et la réduction des coûts médicaux. La majorité de ces appareils sont donc utilisés dans les hôpitaux et les cliniques. L’IoMT est utilisé par plus de 70 % de l’organisation pour suivre et collecter les données des patients. Le marché devrait croître plus rapidement en raison des progrès continus de ces technologies et de l’expansion des industries de la santé.

Contraintes/Défis

D’autre part, la croissance du marché a été limitée par le manque d’infrastructures et de spécialistes qualifiés dans les secteurs hospitalier et médical.

Ce rapport sur le marché de l’Internet des objets médicaux fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches d’application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de l’Internet des objets médicaux, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché mondial de l’Internet des objets médicaux (IoMT)

Le marché de l’Internet des objets médicaux est segmenté en fonction du composant, de la plate-forme, du mode de prestation de services, des dispositifs de connectivité, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Composant

Matériel

Logiciel

Prestations de service

Plateforme

Gestion d’appareils

Gestion des applications

Gestion infonuagique

Mode de prestation de services

Sur site

Nuage

Dispositifs de connectivité

Filaire

Sans fil

Application

Appareils sur le corps

Les fournisseurs de soins de santé

Dispositifs médicaux à usage domestique

Communauté

Les autres

Utilisateur final

Hôpitaux

Cliniques

Instituts de recherche

Universitaires

Soins à domicile

Les autres

