2029年までの健康保険市場予測に関する調査。

世界の 健康保険市場は 、予測期間中の CAGR 4.6% で、2029 年までに 2 兆 5,417 億 8000 万米ドルの価値に達すると予想されています。「企業」は、企業による団体健康保険の需要の増加により、それぞれの市場で最大のエンドユーザーセグメントを表しています。データ ブリッジ市場調査チームによってキュレーションされた市場レポートには、専門家による詳細な分析、輸出入分析、価格分析、生産消費分析、および気候連鎖シナリオが含まれています。

市場の定義

健康保険市場は、病気や怪我による医療だけでなく、あらゆる種類の手術費用をカバーする一種の保険です。これは、特定のサービスの費用の完全または部分的な補償を保証する、完全または限られた範囲の医療サービスに適用されます。被保険者が治療のために入院した場合、すべての医療費をカバーするため、被保険者に経済的支援を提供します。また、入院前後の費用も補償されます 。

健康保険市場の原動力/機会

医療サービスのコストの増加

L’assurance maladie Market apporte une aide financière en cas de maladie grave ou d’accident. L’augmentation des coûts des services médicaux pour les chirurgies et les séjours à l’hôpital a créé une nouvelle épidémie financière dans le monde. Le coût des services médicaux comprend le coût de la chirurgie, les honoraires du médecin, le coût du séjour à l’hôpital, le coût de la salle d’urgence, le coût des tests de diagnostic, entre autres. Par conséquent, cette augmentation du coût des services médicaux propulse la croissance du marché.

Nombre croissant de procédures en garderie

Les interventions en garderie sont les types d’interventions médicales ou chirurgicales qui nécessitent principalement moins de temps de séjour à l’hôpital. Dans la procédure de garderie, les patients doivent rester à l’hôpital pendant une courte période. La plupart des compagnies d’assurance maladie couvrent désormais les procédures de garde d’enfants dans leurs plans d’assurance, et pour la réclamation de ces types de chirurgie, il n’y a aucune obligation de passer 24 heures à l’hôpital, qui est le séjour minimum à l’hôpital pour réclamer Assurance. Alors que la plupart des régimes d’assurance maladie couvrent les séjours hospitaliers et les chirurgies majeures, les assurés peuvent également réclamer des procédures de garde dans le cadre de leur police d’assurance maladie, ce qui propulse la demande du marché.

Fourniture obligatoire d’assurance maladie dans les secteurs public et privé

L’achat d’une police d’assurance maladie est une disposition obligatoire pour les employés du secteur public comme du secteur privé. L’assurance maladie offre des avantages médicaux essentiels dont l’employé peut bénéficier lorsqu’il travaille dans une entreprise. En cas d’urgence ou de problèmes médicaux, la couverture d’assurance maladie est très utile pour couvrir les frais de traitement. L’assurance maladie de l’employé est une prestation complémentaire, accordée par l’employeur individuel à ses employés. L’assurance maladie fournie couvre non seulement l’employé, mais couvre également les membres de sa famille dans le cadre du même plan d’assurance. De plus, dans certains cas, l’employeur peut payer une partie d’une prime ou d’une couverture d’assurance de la police d’assurance maladie.

Avantages des polices d’assurance maladie

Dans les régimes d’assurance maladie, le preneur d’assurance obtient le remboursement assuré pour ses frais médicaux tels que l’hospitalisation, les chirurgies, les traitements qui découlent des blessures. Une police d’assurance maladie est un type d’accord entre le preneur d’assurance et la compagnie d’assurance, où la compagnie d’assurance s’engage à garantir le paiement des frais de traitement en cas de problèmes médicaux futurs, et le preneur d’assurance s’engage à payer le montant de la prime selon le plan d’assurance . Ainsi, les avantages des polices d’assurance maladie augmentent les opportunités de croissance pour le marché mondial de l’assurance maladie.

Augmentation des dépenses de santé

Les dépenses de santé augmentent plus rapidement dans le monde. Selon le rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les dépenses mondiales de santé ont une trajectoire de croissance ascendante. Les dépenses mondiales de santé ont plus que doublé au cours des deux dernières décennies, atteignant 8 500 milliards USD en 2019, soit 9,8 % du PIB mondial. Cependant, il était inégalement réparti, les pays à revenu élevé représentant environ 80 % des dépenses mondiales de santé. Les dépenses de santé dans les pays à faible revenu étaient principalement financées par les dépenses personnelles (OOPS ; 44 %) et l’aide extérieure (29 %), tandis que les dépenses publiques dominaient dans les pays à revenu élevé (70 %). Ainsi, l’augmentation des dépenses de santé devrait constituer une opportunité sur le marché mondial de l’assurance maladie.

Principaux acteurs clés du marché de l’assurance maladie :

Groupe Unitedhealth

Compagnies d’assurance Anthem, Inc.

Aetna Inc., Centene Corporation

Cigna, Allianz Care

Axa

Assicurazioni Generali SPA

Bupa

Groupe AIA Limitée,

Aviva, BMI Santé

Broadstone Corporate Benefits Limited

HBF Santé Limitée

Santé International Global Network Ltd.

Groupe médical international, Inc.

Mapfre

Maintenant Health International

Oracle

Groupe VHI

Vitality Corporate Services Limited

Méthodologie de recherche du marché de l’assurance maladie

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données du marché sont analysées et prévues à l’aide de modèles statistiques et cohérents du marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse de haut en bas et l’analyse de la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, déposez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

