2029年までの米国タヒニの市場規模、需要、および包括的な分析

米国のタヒニ市場で比類のないファイル を提供 製品トレンド、広告戦略、将来の製品、新しい地理的市場、将来のイベント、収益戦略、購入者の動きまたは行動の観点から最も効果的な市場ビュー。この記録は、市場の原動力、市場の制約、課題、機会、および主要な市場の特徴をさらに測定します。この市場記録は、2022年から2029年に米国のタヒニ市場で達成される新しい勝利に関する見積もりを提供するABC社からの良い発見です. 米国のタヒニ市場の大規模な企業は、有名な重要な製品のトレンドを記録し、主要なプレーヤーを通じて米国のタヒニ市場ビジネスで進行中の買収、合併、および調査を追跡します。

米国のタヒニ市場の国際的な記録は、市場の原動力と制約に光を当て、さらにそれらを完全に SWOT 分析の利用について説明しています。競争力のある頭脳は、ビジネスが市場で繁栄するのに役立つ他のすべての非常に必要な要素である市場文書でカバーされています. この記録は、市場のバイヤー、代替品、新規参入者、競合他社、およびサプライヤーへの影響を調べようとします。市場を支配したり、新興企業として市場でブランドを成長させたりするために必要な要因の 1 つは、このレポートで提供される事実と統計です。

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米国では、 フムス 、ファラフェル ピタ、ババ ガヌーシュ、その他の本格的な料理など、中東のエスニック料理の人気が高まっており、これらの製品の需要が高まると予想されます。また、サラダ、エネルギーシェイク、およびその他のアプリケーションでのゴマタヒニの使用の増加は、市場の成長に大きな影響を与えると予想されます.

Data Bridge Market Research は、タヒニ市場は 2021 年に 5 億 1,168 万米ドルの価値があり、2022 年から 2029 年の予測期間中の CAGR は 5.2% で、2029 年までに 7 億 6,758 万米ドルの価値に達すると予測されていると分析しています。

市場の定義

タヒニは、ババガヌーシュ、フムス、ハルバだけでなく、東地中海、中東、南コーカサスのさまざまな料理で使用される、焙煎したすりごまから作られた調味料です。

レポートの範囲と市場セグメンテーション

レポート指標 詳細 予測期間 2022年から2029年 基準年 2021年 歴史的な年 2020年（2014年から2019年までカスタマイズ可能） 量的単位 百万米ドルでの収益、単位でのボリューム、米ドルでの価格 対象セグメント 製品の種類 (ペースト/純粋なタヒニ、味付けしたタヒニ、その他)、ソースの種類 (殻付き、殻付き)、性質 (従来/無機、有機)、色 (白、黒)、包装の種類 (ボトル、瓶、小袋、ジャー、缶、ケグ/バケツ、その他)、エンドユーザー (家庭/家庭、ケータリング部門、食品産業) 対象となる市場関係者 Al Wadi Al Akhdar Sal (レバノン)、Halwani Bros. (サウジアラビア)、Kevala Inc (アメリカ)、SESAJAL SS de CV (メキシコ)、Prince Tahina Ltd. (イスラエル)、Dipasa (米国)、El Rashidi El Mizan (エジプト)、Carwari International Pty Ltd. (オーストラリア)、Mounir Bissat (レバノン)、Haitoglou Family Foods (ギリシャ)、Sunshine Foods (米国)、Ghandour Sons SAL (レバノン) 機会 食品および飲料メーカーはタヒニの健康上の利点を考慮し、製品をより美味しく栄養価の高いものにするために重要な成分を追加します

病気の予防と健康維持のためのタヒニの使用は、予測期間にわたって価値のプラスの成長を促進すると予想されます

より健康的で持続可能なライフスタイルを求めて、人々は菜食主義に目を向けています

タヒニ市場のダイナミクス

運転手

タヒニに関連する健康上の利点に対する意識の高まり

タヒニには、私たちの心と体に役立つフィトステロールなど、さまざまな健康上の利点があります。がん細胞の発生を防ぎ、悪玉コレステロールを低下させます。健康的なライフスタイルの重要性に対する消費者の意識の高まりは、タヒニ市場の主要な原動力の 1 つです。タヒニは、健康な髪と肌の促進にも役立ちます。さらに、種子製品の好みは、タヒニ消費の主な要因です.

世界中のさまざまな食品および飲料用途におけるタヒニの使用

すべての地域で需要が高まっているもう 1 つの理由は、特に北米でデザートとしてハラワとハラワ バーの人気が高まっていることです。タヒニ料理は、キャンディー、ベーカリー、菓子、 カクテルの形でも名を馳せてい ます。ナッツバターとスプレッドの需要の高まりにより、米国でのタヒニの潜在的な需要が高まっています. これは、サラダ、朝食用食品、特にプロテイン シェークなどのスポーツ ドリンクの成分としてのタヒニに対する消費者の好みの増加と相まって、米国でのタヒニの需要を後押ししています。

機会

人々の健康への意識が高まり、健康的で持続可能な生活のための選択肢が増えています。さらに、近年、ビーガン製品への大幅なシフトが見られます。これは、今後数年間で市場が指数関数的に成長するのに役立ちます。より健康的で持続可能なライフスタイルを求めて、人々は菜食主義に目を向けています。この機会は、今後数年間でタヒニの消費量の増加につながる可能性があります.

完全な調査レポートをご覧ください @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/us-tahini-market?SR

コンテンツ

1 米国のタヒニ市場の紹介

1.1 米国タヒニ市場の概要

1.2 レポートの範囲

1.3 仮定

2 要旨

3 研究方法論

3.1 データマイニング

3.2 検証

3.3 一次インタビュー

3.4 データソースのリスト

4 米国のタヒニ市場の見通し

4.1 概要

4.2 市場のダイナミクス

4.2.1 ドライバー

4.2.2 制約

4.2.3 機会

4.3 ポーターズ ファイブ フォース モデル

4.4 バリュー チェーン分析

5 配備モデル別の米国タヒニ市場

5.1 プレゼンテーション

6 米国のタヒニ 市場,ソリューション別

6.1 概要

7 米国タヒニ市場、垂直別

7.1 概要

8 地理による米国のタヒニ市場

8.1 プレゼンテーション

8.2 北米

8.2.1 米国

8.2.2 カナダ

8.2.3 メキシコ

8.3 ヨーロッパ

8.3.1 ドイツ

8.3.2 イギリス

8.3.3 フランス

8.3.4 その他のヨーロッパ

8.4 アジア太平洋

8.4. 1 中国

8.4.2日本

8.4。3 インド

8.4.4 その他のアジア太平洋地域

8.5 その他の地域

8.5.1 ラテンアメリカ

8.5.2 中東

9 米国のタヒニ市場の競争環境

9.1 概要

9.2 企業市場ランキング

9.3 主要な開発戦略

10社のプロフィール

10.1.1 概要

10.1.2 財務実績

10.1.3 製品の見通し

10.1.4 主な開発

11 付録

11.1 関連研究

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データ ブリッジ市場調査について:

将来がどうなるかを予測する絶対的な方法の 1 つは、今日の傾向を理解することです。

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