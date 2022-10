2029年までの米国タヒニの市場規模、需要、および包括的な分析

対象となる市場関係者

Al Wadi Al Akhdar Sal (レバノン)、Halwani Bros. (サウジアラビア)、Kevala Inc (米国)、SESAJAL SS de CV (メキシコ)、Prince Tahina Ltd. (イスラエル)、Dipasa (米国)、El Rashidi El Mizan (エジプト) )、Carwari International Pty Ltd. (オーストラリア)、Mounir Bissat (レバノン)、Haitoglou Family Foods (ギリシャ)、Sunshine Foods (米国)、Ghandour Sons SAL (レバノン)