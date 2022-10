2029年までの20.50％のCAGRで急成長している合法マリファナ市場の傾向と予測。

世界 の合法マリファナ市場 は 2021 年に 229 億 3000 万米ドルと評価され、2029 年までに 1318 億 8000 万米ドルに達すると予測されており、2022 年から 2029 年の予測期間中に 20.50% の CAGR を記録します。米国、カナダ、コロンビアなどの国では大麻やマリファナ油の消費量が多いため、「油」は最大の製品タイプのセグメントを表しています。

世界の合法マリファナ市場の定義

合法マリファナ市場 とは、マリファナ植物の乾燥部分の緑、茶色、または灰色の混合物を指します。 この植物は、さまざまな形態の病気の気晴らし薬として広く使用されています 。娯楽用および医療用マリファナの合法化は、栽培、所持、流通の観点から、さまざまな地域で行われています。

合法マリファナ市場のダイナミクス

このセクションでは、市場のドライバー、利点、機会、制約、および課題を理解することについて説明します。これについては、以下で詳しく説明します。

運転手:

合法大麻国の数

大麻が合法である国の数の増加は、合法マリファナ市場の成長を促進する主な要因の 1 つです。栽培、所持、流通の観点から、さまざまな国での大麻の合法化は、市場の成長を後押ししています。

医療用マリファナの使用

さまざまな食品への医療用マリファナの使用は、市場の成長を加速させています。医療用マリファナは、神経疾患の中でもガン、パーキンソン病、アルツハイマー病などの慢性疾患に苦しむ患者に投与されます。

Changements dans les politiques gouvernementales

Les changements dans les politiques gouvernementales augmentent la demande de marijuana légale. Plusieurs nouvelles startups se lancent dans le test et la fabrication de cannabis, entre autres.

De plus, la sensibilisation accrue, la prévalence des conditions médicales et l’efficacité de la marijuana à des fins thérapeutiques ont un impact positif sur le marché légal de la marijuana.

Opportunités

En outre, les activités de montée et de développement visant à améliorer les propriétés médicales offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En outre, la forte augmentation des investissements élargira davantage le marché.

Principaux acteurs clés du marché de la marijuana légale :

VIVO Cannabis inc.

Chanvre Moi.

CQ Perfusion

Services de production de chanvre

Chanvre de la vallée de l’Hudson, LLC.

Routes vertes

Royal CBD

Société de chanvre Moon Mother

Huile de CBD Europe

Roi CBD

BIOSCIENCES DE LA FEUILLE

CV Sciences, Inc.

Pharmahemp doo

Gaia Botanicals, LLC

Canazil

Kazmira

Laboratoires de Spring Creek

Cavendish Nutrition Fulfillment LLC

Isodiol International Inc

HempLife aujourd’hui

Huile de Chanvre Canada Inc

Marijuana médicale, Inc.

Contraintes / Défis Marché mondial de la marijuana légale

D’autre part, de nombreuses conclusions contradictoires sur la consommation de cannabis devraient entraver la croissance du marché. En outre, les infections respiratoires devraient défier le marché légal de la marijuana au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché de la marijuana légale fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché légal de la marijuana, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

