2029 年までに 15 億 7,933 万米ドル相当の医用画像市場規模の人工知能 – CAGR 4.11%

医用画像市場における世界の人工知能は、2021年から2028年の予測期間中に市場の成長を経験すると予想されています。 . -予測期間が記載されています。診断手順の増加は、医用画像市場における人工知能を推進しています。

医用画像市場レポート における人工知能 の PDF サンプル レポートを取得 します。

医用画像市場における人工知能 市場の主なプレーヤー:

BenevolentAI、OrCam、Babylon、Freenome Inc.、Clarify Health Solutions、BioXcel Therapeutics、Ada Health GmbH、GNS Healthcare、Zebra Medical Vision Inc.、Qventus Inc、IDx Technologies Inc.、K Health、Prognos、Medopad Ltd.、Viz.ai Inc.、Voxel Technology、Renalytix AI plc、Beijing Pushing Technology Co. Ltd.、PAIGE、mPulse Mobile、Suki AI Inc.、BERG LLC、Zealth Inc.、OWKIN INC. et Your.MD Ltd.

医用画像市場の範囲と市場規模における人工知能

医用画像市場における人工知能は、技術、製品、展開の種類、アプリケーション、臨床アプリケーション、およびエンドユーザーに基づいて分割されています。これらのセグメント間の成長は、業界内の低成長セグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場洞察と市場洞察を提供して、主要な市場アプリケーションを特定するための戦略的意思決定を支援するのに役立ちます。

テクノロジーに基づいて、医用画像市場の人工知能は、ディープラーニング、 コンピュータービジョン 、NLP などに分割されます。

供給に基づいて、医用画像市場における人工知能は、ハードウェア、ソフトウェア、およびサービスに分割されます。

展開の種類に基づいて、医用画像市場の人工知能はオンプレミスとクラウドベースに分割されます。

アプリケーションに基づいて、医用画像市場の人工知能は、X 線、CT、MRI、超音波、および 分子イメージングに分割されます。

臨床応用に基づいて、医用画像市場の人工知能は、乳房、肺、神経学、心血管、肝臓、前立腺、結腸、筋骨格などに分割されています。

医用画像市場の人工知能も、病院、診療所、研究所などへのエンドユーザーの役割に基づいて分割されています。

医用画像市場分析における人工知能についてより多くの洞察を得る には、調査レポートの概要を参照して ください。

医用画像市場における人工知能市場の国レベル分析

医用画像市場における人工知能が分析され、市場規模の洞察と傾向が、上記で参照されている国、技術、製品、展開タイプ、アプリケーション、臨床アプリケーション、およびエンドユーザー別に提供されます。

医用画像市場レポートの人工知能でカバーされている国は、北米の米国、カナダ、メキシコ、ドイツ、フランス、英国、オランダ、スイス、ベルギー、ロシア、イタリア、スペイン、トルコ、ヨーロッパの残りのヨーロッパ、中国、日本、インド、韓国、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、タイ、インドネシア、フィリピン、アジア太平洋地域 (APAC)、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、南アフリカ、エジプト、イスラエル、その他のアジア太平洋地域 (APAC)中東およびアフリカ (MEA) の一部としての中東およびアフリカ (MEA)、ブラジル、アルゼンチン、および南アメリカの一部としての南アメリカのその他の地域。

北米とヨーロッパは、この地域で技術的に高度なヘルスケアインフラストラクチャと高い可処分所得が増加しているため、医療画像市場の人工知能を支配しています。アジア太平洋地域は、中国、インドネシア、インドなどの国で医療インフラが急速に進化しているため、医用画像市場における人工知能の成長が期待される地域です。

医用画像市場における人工知能の完全な目次を参照する – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-artificial-intelligence-in-medical-imaging-market&kishor

医用画像市場シェア分析における競争環境と人工知能

医用画像市場の人工知能は、競合他社の詳細を提供します。含まれる詳細には、会社の概要、会社の財務、収益、市場の可能性、研究開発への投資、新しい市場への取り組み、グローバルなプレゼンス、生産拠点と施設、生産能力、会社の強みと弱み、製品の発売、製品の幅と幅、アプリケーションが含まれます。支配。提供された上記のデータポイントは、医療画像市場における人工知能に関連する企業の焦点にのみ関連しています。

医用画像の人工知能市場レポートで取り上げられている主要なプレーヤーは、BenevolentAI、OrCam、Babylon、Freenome Inc.、Clarify Health Solutions、BioXcel Therapeutics、Ada Health GmbH、GNS Healthcare、Zebra Medical Vision Inc.、Qventus Inc、IDx Technologies Inc. です。 ., K Health, Prognos, Medopad Ltd., Viz.ai Inc., Voxel Technology, Renalytix AI plc, Beijing Pushing Technology Co. Ltd., PAIGE, mPulse Mobile, Suki AI Inc., BERG LLC, Zealth Inc., OWKIN INC.、および Your.MD Ltd. UK など、国内およびグローバルなプレーヤーが含まれます。市場シェア データは、グローバル、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋 (APAC)、中東およびアフリカ (MEA)、および南米で個別に入手できます。DBMR アナリストは競争力を理解し、各競合他社の競争力分析を個別に提供します。

このレポートを購入する理由

レポートは、グローバルおよび地域市場の包括的な評価を提供します。このレポートには、詳細な定性分析、信頼できる情報源からの検証可能なデータ、および市場規模に関する予測が含まれています。予測は、実績のある研究方法論を使用して計算されます。

このレポートは、広範な一次および二次調査を通じて編集されています。一次調査は、業界の著名人へのインタビュー、調査、観察を通じて行われます。

このレポートには、Porter の 5 つの力のモデルと Ansoff Matrix を使用した詳細な市場分析が含まれています。さらに、Covid-19 が市場に与える影響もレポートで取り上げられています。

このレポートには、業界の規制シナリオも含まれており、十分な情報に基づいた決定を下すのに役立ちます。このレポートでは、さまざまな地域でこの分野に課せられている主要な規制機関と主要な規則と規制について説明しています。

このレポートには、アナリスト独自の競合ポジショニング ツールであるポジショニング クアドラントを使用した競合分析も含まれています。

