2029 年までの世界のアディティブ マニュファクチャリングの市場規模、シェア、用途、主要企業、トレンド、ダイナミクス

世界 の付加製造市場 は 2021 年に 152.7 億米ドルと評価され、2029 年までに 1,049.8 億米ドルに達すると予測され、2022 年から 2029 年の予測期間中に 27.25% の CAGR を登録します。データ ブリッジ市場調査チームによって編成された市場レポートには、 -専門家による詳細な分析、 患者 の疫学 、パイプライン分析、価格分析、および規制の枠組み。

主要な ヘルスケア分析市場プレーヤー:

サンドビック AB

メルローズ インダストリーズ PLC

3D システムズ株式会社

バイオメディカルモデリング株式会社

株式会社エンビジョンテック

イオスシステムズ株式会社

インテジャーホールディングス株式会社

GPI プロトタイピング アンド マニュファクチャリング サービス、LLC

手術

ソリューション GDT

シロック メディカル BV

デンツプライ・シロナ

レニショー plc

Stratasys SA

テクノロジー モリス

具現化する

リマコーポレート スパ

エックスワン

ゼネラル・エレクトリック

グローバル付加製造市場の定義

積層造形市場としても知られる 3D プリンティング は、軽量で強度の高い部品やシステムの作成を可能にする工業生産の革新的な技術です。コンピューター支援設計 (CAD) ソフトウェアまたは 3D オブジェクト スキャナーを使用してハードウェアに命令し、層ごとに正確な幾何学的パターンで材料を堆積させるため、アディティブ マニュファクチャリングは製造オペレーションに柔軟性とデジタル効率を提供できます。

アディティブ マニュファクチャリング市場のダイナミクス

運転手

迅速な製造のための製造コストの削減

アディティブ マニュファクチャリング技術は、従来の製造プロセスよりも生産コストが低いため、費用対効果が高くなります。従来の製造技術では、固定費はもっぱら単一コンポーネントの設計に起因します。アディティブ マニュファクチャリングに関連するいくつかの固定費がありますが、これらのコストは、1 回のバッチで作成できるさまざまなアイテムの数によってより簡単に相殺できます。その結果、アディティブ マニュファクチャリングは従来の製造よりも費用対効果が高く、市場の収益成長の重要な原動力となっています。

複雑な設計の製造の容易さ

他の従来の製造プロセスと比較して、アディティブ マニュファクチャリング プロセスでのアイテムの製造方法における基本的な物理的な違いは、いくつかの重要な機能上の違いを生み出します。従来の製造プロセスでは達成が困難または不可能な複雑な形状を構築するアディティブ マニュファクチャリングの能力は、これらの機能的進化の中で最も重要です。これらの複雑な形状は、標準的な形状よりも耐久性が高く軽量です。従来の生産技術よりも簡単に複雑な形状を構築できるアディティブ マニュファクチャリングの能力が、その成長を後押ししています。

さらに、新しく改良された技術と材料の開発は、付加製造市場の成長に影響を与える主要な要因になります。これに伴い、都市化の進行と政府資金の増加が、アディティブ マニュファクチャリング市場の成長を加速させる原動力となっています。さらに、医療インフラストラクチャへの支出の増加は、アディティブ マニュファクチャリング市場の成長をさらに加速させる主要な市場ドライバーです。積層造形市場の成長率を低下させるその他の重要な要因は、製品のカスタマイズと大量生産です。

機会

新しいサプライチェーンモデルの開発

さらに、新しいサプライ チェーン モデルの開発の増加は、アディティブ マニュファクチャリングの成長に有益な機会を提供します。これに加えて、主要な特許の失効は、今後数年間でさまざまな市場機会を生み出すことにより、市場の成長率に影響を与えます。

さらに、強力な合併と買収の数の増加と新興市場の数の増加は、予測期間にわたって付加製造市場の成長に有益な機会をさらに提供します。

Contraintes / Défis Marché mondial de la fabrication additive

Le manque d’efficacité logicielle

Cependant, le manque d’efficacité des logiciels entravera le taux de croissance du marché de la fabrication additive. L’ensemble du processus de fabrication additive spécifique au client est principalement manuel, et ce travail manuel est justifiable dans une certaine mesure dans les premiers cas d’utilisation de la fabrication additive (AM). Il n’était pas essentiel d’intégrer étroitement l’imprimante 3D dans les solutions logicielles de support dans le prototype car le nombre de composants produits était faible et il n’y avait guère besoin d’une collecte de données complète.

Complexités liées à la production de grandes pièces unitaires

Même si la fabrication additive pouvait améliorer considérablement la vitesse et le volume de production, il serait toujours impossible de produire d’énormes pièces uniques. Il s’agit d’un autre obstacle majeur que les chercheurs en fabrication additive doivent surmonter lorsqu’ils recherchent de nouvelles utilisations pour la technologie. Étant donné que les processus de fabrication additive existants ont une enveloppe de construction restreinte, même les composants plus grands qui peuvent être imprimés doivent toujours être connectés par assemblage mécanique ou soudage.

D’autre part, le manque d’équipements de standardisation et de contrôle des processus mettra à l’épreuve le marché de la fabrication additive. De plus, les problèmes de disponibilité ainsi que le coût de la fabrication additive limiteront et entraveront davantage le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché de la fabrication additive fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la fabrication additive, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste 、私たちのチームは、市場の成長を達成するために、情報に基づいた市場決定を下すのに役立ちます.

