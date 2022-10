2029 年までの世界の遠隔医療市場規模、シェア、アプリケーション、主要企業、トレンド、ダイナミクス

世界の 遠隔医療市場 は、2020 年から 2029 年までの予測期間中に 35.18% の潜在的な成長率で市場で成長すると予想され、期間予測の終わりまでに 2,303 億 3000 万の推定値に達すると予想されます。スマートフォン、タブレット、およびその他の同様のデバイスの普及の増加、中断のないヘルスケア サービスを提供するためのインターネット接続の技術的進歩の拡大、および慢性疾患やその他の 感染症の蔓延 の増加が、遠隔医療市場の成長の主な原動力です。

遠隔医療市場の主なプレーヤー :

Teladoc Health, Inc. (States-Unis)

シーメンス(ドイツ)

シスコシステムズ社(アメリカ)

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)

IBM (米国)

Cerner社(アメリカ)、

メドトロニック(アイルランド)

F.ホフマン・ラ・ロッシュ社(スイス)

タンストールグループ(英国)

アメリカン・ウェル(アメリカ)

CareCloud, Inc.(アメリカ)

eClinicalWorks (アメリカ)

AMD グローバル遠隔医療 (米国)

世界の遠隔医療市場の定義

遠隔医療により、介護者と看護師は常時接続を維持しながら、提供者にリアルタイムの患者の健康情報を提供できます。遠隔医療施設は、テクノロジーを使用して健康教育をリモートで提供し、クライアントの結果を改善しています。

遠隔医療市場のダイナミクス

運転手

健康アプリの採用の増加

慢性および感染症の管理のための接続されたデバイスと遠隔医療アプリケーションの採用の増加は、市場の成長を推進しています。遠隔医療市場の成長の主な原動力の 1 つは、高度なモバイル ソリューションの進歩です。

患者の集中力とヘルスケア提供の向上

患者中心のヘルスケアを提供することに重点が置かれ、ヘルスケア業界のコスト抑制に重点が置かれることで、さらに有利な市場成長の機会が生まれます。

世界の医療用アパレル市場の範囲

Le marché des vêtements médicaux est segmenté en fonction du produit, de l’utilisation, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Vêtements professionnels

Vêtements pour patients

Vêtements spécialisés

Vêtements de premiers soins

Wraps et serviettes

Les autres

Sur la base du produit, le marché des vêtements médicaux est segmenté en vêtements professionnels, vêtements pour patients, vêtements spécialisés, vêtements de premiers secours, enveloppements et serviettes et autres.

Usage

Réutilisable

Jetable

用途に基づいて、医療衣料市場は再利用可能と使い捨てに分割されます。

最終ユーザー

病院

専門クリニック

外来センター

在宅ケアの設定

研究および臨床検査室

その他

エンドユーザーに基づいて、医療用アパレル市場は、病院 、専門クリニック、外来センター、在宅医療施設、研究所および診療所などに分割され ます。

カナル・デ・ディストリビューション

直接入札

小売売上高

サードパーティディストリビューター

その他

流通チャネルに基づいて、医療アパレル市場は、直接入札、小売販売、サードパーティのディストリビューターなどに分割されます。

医療衣料市場の地域分析/概要

医療アパレル市場は分析され、市場規模の洞察と傾向は、上記のように国、製品、使用法、エンドユーザー、および流通チャネル別に提供されます。

医療衣料市場レポートの対象国は、米国、カナダ、メキシコ、北米、ドイツ、フランス、英国、オランダ、スイス、ベルギー、ロシア、イタリア、スペイン、トルコ、ヨーロッパのその他の地域、中国、日本、インドです。、韓国、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、タイ、インドネシア、フィリピン、アジア太平洋地域 (APAC) の残りのアジア太平洋地域 (APAC)、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、南アフリカ、エジプト、イスラエル、中東の残りの部分中東およびアフリカ (MEA) の一部としてのアフリカ (MEA)、ブラジル、アルゼンチン、および「南アメリカ」の一部としての南アメリカの残り。

北米は、この地域での手術数の増加と十分に発達した医療インフラにより、医療アパレル市場を支配しています。さらに、主要な市場プレーヤーの存在感の高まりは、この地域の市場の成長率を後押しします。

アジア太平洋地域は、この地域での慢性疾患の有病率の増加と高齢者人口の増加により、2022 年から 2029 年の予測期間中に成長すると予想されます。

レポートの国セクションでは、現在および将来の市場動向に影響を与える、個々の市場に影響を与える要因と、国内市場における規制の変更についても説明します。上流および下流のバリュー チェーン分析、技術トレンド、ベアラー ファイブ フォース分析、ケース スタディなどのデータ ポイントは、各国の市場シナリオを予測するために使用される指標の一部です。さらに、グローバルブランドの存在と入手可能性、およびローカルおよびナショナルブランドとの重大またはまれな競争のために直面​​する課題、国内の関税と貿易ルートの影響が考慮され、国内データの予測分析が提供されます。

