6.86% の CAGR で、伝熱流体市場は 2028 年までに 45 億 2000 万米ドルに達する | データ ブリッジ市場調査

伝熱流体市場は、2021 年から 2028 年までの予測期間中に 6.86% の割合で成長すると予想され、2028 年までに 45 億 2000 万米ドルに達すると予想されています。伝熱流体市場に関するデータブリッジ市場調査レポートは、市場の成長への影響を提供しながら、予測期間を通じて普及すると予想されるさまざまな要因に関する分析と洞察を提供します。省エネに対する意識の高まりが、伝熱流体市場の成長を後押ししています。

伝熱流体とは、あるユニットから別のユニットに熱を伝達するために製造された液体と気体を指します。これらの液体は、高度に精製された石油、シロキサン、または合成的に配合された炭化水素から作られています。機器の過熱を防ぐためのクーラントに広く使用されています。その粘度は水よりも高いことが知られています。低メンテナンス、安全性、長寿命を提供します。

://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-heat-transfer-fluids-market 工業用伝熱流体は、石油由来の製品を利用して過熱を防ぎ 、粘度が低いため熱エネルギーを蓄えます。腐食性製品、高い熱伝導性と拡散性、および極端な相転移温度に対する需要の高まりが、伝熱流体市場を牽引する主な要因です。集中型太陽光発電所の効率を改善するための主要コンポーネント、太陽光発電所からエネルギーを収集してエネルギー貯蔵システムに転送する際の重要な役割、および CSP の範囲の拡大と他の再生可能エネルギー源に対する競争上の優位性 伝熱流体の成長市場。製造業者によるこれらの伝熱流体の排他的な消費は、政府の規制や CSP プラントの成長傾向に準拠するためにバイオベースの伝熱流体に目を向け、貯蔵容量を増やす能力があるため、伝熱流体市場に影響を与えています。伝熱流体市場。さらに、バイオベースのHTFの高い成長の可能性と省エネに対する需要の増加は、2021年から2028年までの予測期間中に熱伝達流体市場のプレーヤーに有利な機会を提供します.

競争環境と伝熱流体市場シェア分析

熱伝達流体市場の競争状況は、競合他社に関する詳細な情報を提供します。詳細には、会社概要、会社の財務、収益、市場の可能性、R&D 投資、新しい市場計画、グローバル プレゼンス、生産拠点と設備、生産能力、会社の強みと弱み、製品の発売、製品の幅と幅、アプリケーションの優位性が含まれます。提供された上記のデータポイントは、熱伝達流体市場に対する同社の焦点にのみ関連しています。

伝熱流体市場レポートで取り上げられている主要なプレーヤーは、ダウケミカルカンパニー、イーストマンケミカルカンパニー、エクソンモービルコーポレーション、シェブロンコーポレーション、ハンツマンインターナショナルLLC、ロイヤルダッチシェル、ランクセス、パラサーム、クラリアント、シュルツ、アルケマ、BASF SE、BP、 Dalian Richfortune Chemicals Co., Ltd., DuPont, Tate & Lyle Bio Products., Dynalene, Inc., Global Heat Transfer, HPCL, Indian Oil Corporation Ltd., ISEL, Paras Lubricants Ltd., Suncor Energy Inc., Phillips 66, Radco Industries, Inc.、Sasol、Schaeffer Manufacturing Co.、Solvay およびその他の国内およびグローバル企業。市場シェア データは、グローバル、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋 (APAC)、中東およびアフリカ (MEA)、および南アメリカで利用できます。DBMR アナリストは競争優位性を理解し、各競合他社の競争分析を個別に提供します。

一方、火災や爆発の危険性に対する懸念の高まりと厳しい規制の実施は、伝熱流体市場の成長を妨げると予想される要因です。2021年から2028年までの予測期間中、原材料価格の変動は伝熱流体市場に挑戦すると予想されます。

この伝熱流体市場レポートでは、最新の動向、貿易規制、輸出入分析、生産分析、バリュー チェーンの最適化、市場シェア、国内および地元の市場プレーヤーの影響、新興収益セグメントにおける機会の分析、市場の変化に関する規制、戦略的市場について詳しく説明しています。成長分析、市場規模、カテゴリ市場の成長、アプリケーションのニッチと優位性、製品の承認、製品の発売、地理的拡大、市場の技術革新。伝熱流体市場の詳細については、Data Bridge Market Research に連絡して アナリストのプロファイルを確認してください。当社のチームは、市場の成長に向けて情報に基づいた市場の意思決定を行うのに役立ちます。

伝熱流体の市場範囲と市場規模

伝熱流体市場は、製品とアプリケーションに基づいて分割されています。異なるセグメント間の成長は、市場全体で普及すると予想されるさまざまな成長要因についての知識を得るのに役立ち、さまざまな戦略を開発して、コア アプリケーション領域とターゲット市場の違いを特定するのに役立ちます。

製品に基づいて、伝熱流体市場は、シリコーンおよび芳香族、鉱油、グリコールベースの流体などに分割されます。

アプリケーションに基づいて、伝熱流体市場は、石油とガス、化学、集光型太陽エネルギー (CSP)、 食品と飲料 、プラスチック、 製薬 、暖房、換気、空調 (HVAC) などに分割されます。 世界の熱伝達流体市場の国レベル分析

伝熱流体市場は分析され、市場規模、量の情報は、前述の国、製品、およびアプリケーションによって提供されます。

グローバル熱伝達流体市場レポートでカバーされている国は、北米、米国、カナダ、メキシコ、ドイツ、フランス、英国、オランダ、スイス、ベルギー、ロシア、イタリア、スペイン、トルコ、その他のヨーロッパ、中国、日本です。 、インド、韓国、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、タイ、インドネシア、フィリピン、その他のアジア太平洋地域 (APAC) アジア太平洋地域 (APAC)、サウジアラビア、UAE、イスラエル、エジプト、南アフリカ、その他の中東およびアフリカ ( MEA) として中東およびアフリカ (MEA) )、ブラジル、アルゼンチン、および南アメリカの一部としての南アメリカの残りの部分。

北米は、2021 年から 2028 年までの予測期間にわたって熱伝達流体市場を支配します。これは、この地域での高い一人当たり所得と製造生産高、ベースストックの入手可能性、工業化、厳しい規制の実施、進行中の製品革新と政府のイニシアチブによるものです。

