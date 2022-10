最高の GENE SYNTHESIS MARKET市場調査レポートは、クライアントの機会、課題、ドライバー、市場構造、および競争環境をカバーしています。 このレポートは、市場の包括的な概要であり、製品の定義、さまざまなパラメーターに基づく市場セグメンテーション、および一般的なベンダーの状況など、さまざまな側面をカバーしています。このレポートは、製品の傾向、将来の製品、マーケティング戦略、将来のイベント、行動または行動に関して、より良い解決策を提示するのに役立ちます. 事実と数字を明確に理解できるように、統計はこの受賞市場分析レポートにグラフィカルに表示されます。読者は、GENE SYNTHESIS MARKETレポートがGENE SYNTHESIS MARKET市場を深く理解するのに非常に役立つことに気付くでしょう。

世界の遺伝子合成市場は、2022 年から 2029 年までの予測期間中に市場の成長を経験すると予想されます。Data Bridge Market Research は、市場が 2022 年から 2029 年までの予測期間中に 22.9% の CAGR で成長しており、米ドルに達すると予想されると分析しています。 2021 年の 17 億 2,626 万米ドルから 2029 年までに 91 億 2,131 万米ドル。

遺伝子合成市場の分析と展望

遺伝子合成は、合成生物学を使用して実験室で人工遺伝子を作成するプロセスです。組換えタンパク質の生成は、遺伝子合成が重要な手段として登場する組換え DNA 技術の多くのアプリケーションの 1 つです。クローニングと突然変異誘発の従来の方法は、テンプレートが存在しない核酸の生産も可能にする de novo 遺伝子合成に急速に置き換えられています。

市場の定義

La synthèse génique fait référence à la synthèse chimique du brin d’ADN base par base. Contrairement à la réplication de l’ADN qui se produit dans les cellules ou par réaction en chaîne par polymérase (PCR), la synthèse des gènes ne nécessite pas de brin matrice. Au contraire, la synthèse génique implique l’ajout par étapes de nucléotides à une molécule simple brin, qui sert ensuite de matrice pour créer un brin complémentaire. La synthèse de gènes est la technologie fondamentale sur laquelle le domaine de la biologie synthétique a été construit.

Dynamique du marché de la synthèse de gènes

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

PRÉVALENCE ACCRUE DES MALADIES INFECTIEUSES CHRONIQUES

Les maladies bactériennes et virales se développent rapidement en raison de la prévalence croissante des maladies infectieuses dans le monde. En conséquence, la demande de thérapies nouvelles et efficaces a augmenté pour lutter contre ces maladies mortelles. Ces maladies peuvent être guéries en utilisant des médicaments chimiques et des thérapies biologiques, y compris la thérapie génique. En appliquant la génomique, la gestion des maladies infectieuses et endémiques a été améliorée. Cela nous permet également de comprendre la résistance émergente aux médicaments et d’identifier des cibles pour de nouveaux traitements et vaccins. Pour le traitement des maladies infectieuses, la thérapie génique a attiré de nombreux chercheurs car elle peut être traitée en utilisant la technologie de l’ADN recombinant, le ribozyme d’ADN et d’ARN et des anticorps à chaîne unique.

Alors que la prévalence croissante de la maladie infectieuse chronique augmente à l’échelle mondiale, la demande de vaccins et de thérapie génique efficace a également augmenté, ce qui a accru la demande de nouveaux gènes avec une application importante pour les activités de recherche et la fabrication de médicaments et de vaccins. Ainsi, la prévalence croissante des maladies infectieuses agit comme le moteur de la croissance du marché de la synthèse de gènes.

ADOPTION EN CROISSANCE DE LA THÉRAPIE GÉNIQUE

La thérapie génique est une technique avancée qui comprend l’utilisation de plusieurs gènes pour la prévention d’un type de maladie particulier. La technique implique l’insertion de gènes dans les cellules du patient au lieu de médicaments et de chirurgie. En raison de la demande accrue de résultats thérapeutiques nouveaux et durables, l’adoption de la thérapie génique est en augmentation. Les thérapies géniques exigent des constructions de gènes synthétiques, entre autres produits géniques, pour accélérer le développement de la thérapie génique. En raison de l’augmentation des maladies génétiques, la demande d’un traitement approprié est un facteur majeur, et avec l’aide de la thérapie génique, un type de maladie particulier peut être guéri.

En raison de l’augmentation de la demande, les dirigeants se concentrent constamment sur la production de produits de thérapie génique , l’obtention d’approbations et d’autorisations de mise sur le marché.

Les médicaments et les thérapies qui sauvent des vies sont très demandés pour offrir une vie de qualité à différents patients. Ce nombre croissant de patients dépend en grande partie des thérapies géniques disponibles pour parvenir à une guérison appropriée. Pour fabriquer des thérapies géniques, des gènes synthétiques et nouveaux sont nécessaires, ce qui peut être réalisé par la technique de synthèse génique. Ainsi, l’adoption croissante de la thérapie génique devrait agir comme un moteur pour le marché de la synthèse de gènes.

EXPANSION DE LA BIOLOGIE SYNTHÉTIQUE

L’incorporation de principes d’ingénierie dans la biologie est appelée biologie synthétique. Le génome de l’ADN peut être réassemblé à l’aide de la biologie synthétique car il implique la synthèse chimique de l’ADN en le combinant avec son génome. Les oligonucléotides peuvent être construits en peu de temps en incorporant l’utilisation de services de synthèse de gènes, de logiciels et de consommables. Alors que la demande de produits de biologie synthétique augmente dans le monde, les produits et services de synthèse de gènes augmentent également.

Ainsi, grâce à ses produits efficaces et innovants, la demande de produits de biologie synthétique augmente à l’échelle mondiale, ce qui devrait agir comme un facteur moteur pour le marché de la synthèse de gènes.

Opportunités

CROISSANCE DES DÉPENSES DE SANTÉ

Les dépenses de santé ont augmenté dans le monde entier à mesure que le revenu disponible des habitants de divers pays augmente. Par ailleurs, pour répondre aux besoins de la population, les pouvoirs publics et les organisations de santé prennent l’initiative en vertu de l’accélération des dépenses de santé.

En outre, les initiatives stratégiques prises par les principaux acteurs du marché fourniront une intégrité structurelle et des opportunités futures pour le marché des tests de dispositifs médicaux au cours de la période de prévision 2022-2029.

Contraintes/Défis

Cependant, les obstacles aux techniques de synthèse de gènes et le coût élevé du processus de synthèse de gènes dans certaines régions peuvent entraver la croissance des procédures de synthèse de gènes, entravant la croissance du marché. De plus, la forte concurrence dans les industries de la technologie médicale et les longs délais pour la qualification à l’étranger peuvent être des facteurs difficiles pour la croissance du marché.

Ce rapport sur le marché de la synthèse de gènes fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la synthèse de gènes, contactez Data Bridge Market Research pour une note d’analyse. Notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Développement récent

In December 2020, Twist Bioscience launched clonal-ready gene fragments so as to complete the offering of genes. The fragments launched can be used with adapters or without adapters in order to build up the perfect clones. The clonal-ready gene fragments are compatible with the protein expression pathways, enzyme engineering, and gene expression, among others.

In 2020, according to an article published in an ACS journal, a total estimated 19.3 million new cancer cases and almost 10.0 million cancer deaths were reported worldwide. This suggests that cancer coverage is suboptimal, and there is a great need to implement high cancer coverage all over the world.

Key Market Competitors Covered in the Report

Bio Basic Inc.

Twist Bioscience

ATG:biosynthetics GmbH

BioCat GmbH

Aldevron

Integrated DNA Technologies, Inc. (a subsidiary of Danaher)

Eurofins Scientific

Exonbio

bbi-lifesciences

Biogène créatif

trenzyme GmbH

Thermo Fisher Scientific Inc.

Merck KGaA

Kaneka Eurogentec SA

LGC Limitée

Codex ADN, Inc.

ATUM

GenScript

GENEWIZ (filiale de Brooks Automation, Inc.)

Évonétix

Portée du marché mondial de la synthèse de gènes

Le marché mondial de la synthèse de gènes est segmenté en composant, type de gène, type de synthèse de gène, application, méthode, utilisateur final et canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Composant

Synthétiseurs

Consommables

Logiciels & services

Sur la base des composants, le marché mondial de la synthèse de gènes est segmenté en synthétiseurs, consommables, logiciels et services.

Type de gène

Gène standard

Gène express

Gène complexe

Les autres

Sur la base du type de gène, le marché mondial de la synthèse de gènes est segmenté en gène standard, gène express, gène complexe et autres.

Type de synthèse de gène

Synthèse de bibliothèque de gènes

Synthèse de gènes personnalisée

Sur la base du type de synthèse de gènes, le marché mondial de la synthèse de gènes est segmenté en synthèse de bibliothèques de gènes et synthèse de gènes personnalisée.

Application

La biologie de synthèse,

Ingénierie génétique,

Conception de vaccins,

Anticorps thérapeutiques

Les autres

Sur la base des applications, le marché mondial de la synthèse de gènes est segmenté en biologie synthétique, génie génétique, conception de vaccins, anticorps thérapeutiques et autres.

Méthode

Synthèse à base solide,

Synthèse d’ADN sur puce

Synthèse enzymatique basée sur la PCR

Sur la base de la méthode, le marché mondial de la synthèse de gènes est segmenté en synthèse sur base solide, synthèse d’ADN sur puce et synthèse d’enzymes basée sur la PCR.

Utilisateur final

Instituts universitaires et de recherche,

Laboratoires de diagnostic,

Entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques

Les autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial de la synthèse de gènes est segmenté en instituts universitaires et de recherche, laboratoires de diagnostic, sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques, etc.

Canal de distribution

Appel d’offres direct

Diffusion en ligne

Distributeurs tiers

Analyse/aperçus régionaux du marché de la synthèse de gènes

Le marché de la synthèse de gènes est analysé, et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par le pays, le composant, le type de gène, le type de synthèse de gènes, l’application, la méthode, l’utilisateur final et le canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

L’Amérique du Nord domine le marché de la synthèse de gènes en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de faire prospérer sa domination au cours de la période de prévision. Cela est dû au besoin croissant de vérification et de validation des processus de synthèse de gènes dans la région, et le développement rapide de la recherche stimule le marché.

Points clés couverts dans les tendances et les prévisions de l’industrie du marché de la synthèse de gènes jusqu’en 2029

La taille du marché

Analyse du marché de haut en bas

Développements récents pour les concurrents du marché

Valeur marchande récente pour différents pays

Valeur marchande et vue d’ensemble du marché Synthèse de gènes

Profilage de la société des huit principaux acteurs du marché de la synthèse des gènes

