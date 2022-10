CAGR 19.8% のアジア太平洋地域の次世代シーケンシング (NGS) 市場規模は、2029 年までに 6 億 3,951 万米ドルに達する

市場調査研究を含むアジア太平洋次世代シーケンシング (NGS) 市場レポートは、競合他社の次の動きを予測するのに役立ちます。市場調査は、ビジネスを拡大できる市場と地理的領域を特定するのに役立ちます。また、顧客が求めているものと市場に欠けているものに基づいて、成功する可能性が最も高いアイデアに投資することもできます。どの小売企業にとっても、市場調査を実施することは、店舗が最も利益を上げることができる場所を特定するのに役立ちます。

アジア太平洋地域の次世代シーケンシング (NGS) 市場は、2022 年から 2029 年の予測期間に市場の成長が見込まれています。ゲノムに焦点を当てた薬理学の採用の増加は、次世代シーケンシング (NGS) 市場の成長の原動力として機能します。

最も広く「次世代」シーケンシング (NGS) と見なされているハイスループット シーケンシングは、多くの技術的および機能的開発により、日常的な臨床診療に統合されていますが、初期のプロトコルは臨床病理学の典型的なワークフローの外で採取されたサンプルに依存していました。 、標準的なホルマリン固定、パラフィン包埋標本であり、NGS の開始材料としてより定期的に使用できます。さらに、NGS データの分析と解釈、および知識ベースのためのプロトコルが蓄積されており、臨床医が患者ケア ポイントでゲノム情報に基づいてより簡単に行動できるようになっています。慢性疾患の診断に使用される次世代シーケンスの幅広い製品の存在は、医療施設のニーズを満たしています。

次世代シーケンシング (NGS) 市場の成長を促進する主な要因は、医薬品開発における次世代シーケンシングの使用と、主要なプレーヤーが提供する幅広いポートフォリオであり、次世代シーケンシング (NGS) 市場の成長を妨げる要因には、次の高コストが含まれます。世代シーケンシング製品と製品リコール。

次世代シーケンシング (NGS) の市場範囲と市場規模

次世代シーケンシング (NGS) 市場は、製品、アプリケーション、およびエンド ユーザーに基づいて分割されます。セグメント間の成長は、成長のニッチ ポケットと戦略を分析して市場にアプローチし、コア アプリケーション分野とターゲット市場の違いを判断するのに役立ちます。

製品に基づいて、次世代シーケンシング (NGS) 市場は、機器、消耗品、およびサービスに分割されます。2022年には、アジア太平洋地域の市場が台頭しており、企業がこの地域での潜在的な市場の開拓に注力しているため、機器セグメントがアジア太平洋地域の次世代シーケンシング (NGS) 市場を支配すると予想されます。

アプリケーションに基づいて、次世代シーケンシング (NGS) 市場は、診断、創薬、バイオマーカーの発見、精密医療、農業および動物研究に分割されます。2022 年には、中国や日本などの国が日常的な診断に NGS を使用しており、インドの診断セグメントにおける NGS の市場はニッチであるため、診断セグメントはアジア太平洋地域の次世代シーケンシング (NGS) 市場を支配すると予想されます。しかし、市場を牽引する上昇の可能性があります

エンドユーザーに基づいて、次世代シーケンシング (NGS) 市場は、病院と診療所、研究センター、学術機関と政府機関、製薬とバイオテクノロジー企業に分割されます。2022年には、慢性疾患および個別化医療の次世代シーケンシングに関連する研究が主にこれらの機関によって行われ、セグメントの成長を促進しているため、研究センターおよび学術および政府機関が次世代シーケンシング(NGS)市場を支配すると予想されます。

次世代シーケンシング (NGS) 市場の国レベル分析

次世代シーケンシング (NGS) 市場が分析され、市場規模の情報は、上記の製品、アプリケーション、およびエンド ユーザーによって提供されます。

次世代シーケンシング (NGS) 市場レポートの対象国は、中国、韓国、日本、インド、オーストラリア、シンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ、フィリピン、およびその他のアジア太平洋地域です。

アジア太平洋地域の中国の機器セグメントは、次世代シーケンシングの使用が増加しているため、2022 年から 2029 年の予測期間に最高の成長率で成長すると予想されます。

レポートの国のセクションでは、個々の市場に影響を与える要因と、市場の現在および将来の傾向に影響を与える国内市場の規制の変更も提供します。新規販売、交換販売、国の人口統計、規制法、輸出入関税などのデータ ポイントは、個々の国の市場シナリオを予測するために使用される主要な指標の一部です。また、アジア太平洋地域のブランドの存在と入手可能性、およびローカルおよび国内のブランドとの大規模または希少な競争のために直面​​する課題、販売チャネルの影響が考慮され、国別データの予測分析が提供されます。

次世代シーケンシング(NGS)治療の認知度を高めるための主要な市場プレーヤーによる戦略的活動の成長は、次世代シーケンシング(NGS)市場の市場成長を後押ししています

次世代シーケンシング (NGS) 市場は、特定の市場におけるすべての国の成長に関する詳細な市場分析も提供します。さらに、市場プレーヤーの戦略と地理的プレゼンスに関する詳細情報を提供します。データは、2011 年から 2020 年までの過去の期間で利用できます。

競争環境と次世代シーケンシング (NGS) の市場シェア分析

次世代シーケンシング (NGS) 市場の競合状況は、競合他社ごとの詳細を提供します。含まれる詳細には、会社の概要、会社の財務、収益、市場の可能性、研究開発への投資、新しい市場への取り組み、生産拠点と施設、会社の強みと弱み、製品の発売、製品試験のパイプライン、製品の承認、特許、製品の幅、幅、アプリケーションの優位性、テクノロジーのライフライン曲線。提供される上記のデータ ポイントは、次世代シーケンシング (NGS) 市場に関連する同社の焦点にのみ関連しています。

次世代シーケンシング (NGS) を扱っている主要企業の一部 Agilent Technologies, Inc., ThermoFisher Scientific, Inc., QIAGEN, Illumina, Inc., Bio-Rad Laboratories, Inc., , BGI (BGI の子会社) Group)、Oxford Nanopore Technologies plc、および他の国内プレーヤーの間で。DBMR アナリストは競争力を理解し、各競合他社の競争力分析を個別に提供します。

利用可能なカスタマイズ: アジア太平洋の次世代シーケンシング (NGS) 市場

データブリッジの市場調査 高度な形成研究のリーダーです。私たちは、既存および新規のお客様に、その目標に合ったデータと分析を提供することに誇りを持っています。レポートをカスタマイズして、追加の国の市​​場を理解するターゲット ブランドの価格傾向分析 (国のリストを要求)、臨床試験結果データ、文献レビュー、改装された市場、および製品ベースの分析を含めることができます。ターゲットとする競合他社の市場分析は、技術ベースの分析から市場ポートフォリオ戦略まで分析できます。お探しの形式とデータ スタイルで、データが必要な競合他社をいくつでも追加できます。当社のアナリスト チームは、未加工の Excel ファイル ピボット テーブル (ファクト ブック) でデータを提供したり、レポートで利用可能なデータ セットからプレゼンテーションを作成するのを支援したりすることもできます。

