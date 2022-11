Der Markt für funktionelle Getränke boomt mit einer hohen CAGR von 7,3 % bis 2029 mit den wichtigsten Schlüsselakteuren Nestle, Kraft Foods und General Mills

Der Markt für funktionelle Getränke wird im Prognosezeitraum von 2022 bis 2029 voraussichtlich ein Marktwachstum von 7,3 % verzeichnen. Der Marktforschungsbericht von Data Bridge zum Markt für funktionelle Getränke bietet Analysen und Einblicke in die verschiedenen Faktoren, die voraussichtlich während des Prognosezeitraums vorherrschen werden . bei gleichzeitiger Bereitstellung seiner Auswirkungen auf das Marktwachstum. Das weltweit wachsende Bewusstsein verstärkt das Wachstum des Marktes für funktionelle Getränke.

Funktionelle Getränke beziehen sich auf alkoholfreie Getränke, da diese Getränke den Körper mit Feuchtigkeit versorgen und ein allgemeines Ernährungsgleichgewicht haben. Diese angereicherten Getränke beugen Gesundheitsproblemen in verschiedenen Altersgruppen vor. Funktionelle Getränke bieten unter anderem gesundheitsbezogene Vorteile wie die Verbesserung der geistigen Leistungsfähigkeit, die Verbesserung der Knochengesundheit und die Stärkung des Immunsystems.

Die wichtigsten in diesem Bericht behandelten Marktteilnehmer sind:

Einige der Hauptakteure im Marktbericht für funktionelle Getränke sind PepsiCo, Inc., Nestle, Kraft Foods, General Mills, Campbell Soup Co., Monster Beverage Corporation, The Coca-Cola Company, Red Bull GmbH, Archer Daniels Midland Co. , DuPont Nutrition & Health, LycoRed Ltd., Fortitech, Inc., BASF SE, Nutratech, Inc., Maxinutrition, Glanbia, Clif Bar & Company, Universal Nutrition, Dr. Pepper Snapple Group Inc., Groupe Danone, Tata Tea, GSK, RushNet, Jivita LLC, Old Orchard Brands, Cadbury Schweppes, Taut und Energy69, unter anderem.

Markt für funktionelle Getränke – Regionale Analyse umfasst:

Asien-Pazifik (Vietnam, China, Malaysia, Japan, Philippinen, Korea, Thailand, Indien, Indonesien und Australien)

Europa (Türkei, Deutschland, Russland, Großbritannien, Italien, Frankreich usw.)

Nordamerika (Vereinigte Staaten, Mexiko und Kanada).

Südamerika (Brasilien usw.)

Naher Osten und Afrika (GCC-Staaten und Ägypten).

Es wird ein umfassendes Profil der marktführenden Wettbewerber, der Wettbewerbslandschaft und der strategischen Analyse aktueller Entwicklungen, Kernkompetenzen und Durchführbarkeit von Investitionen erstellt. Das Nutzungsvolumen, der Wert, der Verkaufspreis, die Import- und Exportanalyse in verschiedenen Regionen werden von 2020 bis 2027 aufgelistet. Das Produktionsvolumen, der Umsatz, die Bruttomarge und der Stückpreis in den verschiedenen Regionen werden erläutert. In Bezug auf den Nutzungsstatus auf dem Markt für funktionelle Getränke werden Nutzungsvolumen, Wert, Verkaufspreis und Import-Export in Regionen wie Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, MEA, Südafrika und dem Rest der Welt angegeben. Welt. Die allgemeine Geschäftsbeschreibung, Produktspezifikationen, Rohstoffe,

Attraktionen des Marktberichts über funktionelle Getränke: –

Die neuesten Marktdynamiken, Entwicklungstrends und Wachstumschancen werden zusammen mit Branchenbarrieren, Entwicklungsbedrohungen und Risikofaktoren vorgestellt.

Die Marktprognosedaten für funktionelle Getränke werden bei der Machbarkeitsanalyse, Marktgrößenschätzung und Entwicklung helfen.

Der Bericht dient als umfassender Leitfaden zur Mikroüberwachung aller wichtigen Märkte für funktionelle Getränke.

Ein kurzer Überblick über den Markt erleichtert das Verständnis.

Die Wettbewerbsansicht des Marktes für funktionelle Getränke wird den Spielern helfen, den richtigen Schritt zu machen

Wichtigste Highlights des Berichts:

Umfassende Bewertung des Muttermarktes

Entwicklung wesentlicher Aspekte des Marktes

Branchenweite Marktsegmentrecherche

Bewertung des Marktwerts und des Volumens in vergangenen, gegenwärtigen und erwarteten Jahren

Marktanteilsbewertung

Untersuchung von Nischenindustriesektoren

Taktische Ansätze von Marktführern

Profitable Strategien zur Stärkung der Marktposition von Unternehmen

