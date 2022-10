E ファーマの市場規模、シェア、収益、アプリケーション、キー プレーヤー、および業界レポート 2022-2029

2021 年の 427 億 6885 万米ドルからのグローバル E ファーマ市場は 、2029 年までに 180 億 7347万 米ドルに達し、2022 年から 2029 年の予測期間中に 19.74% の CAGR を目撃すると予測されています。市場価値、成長率などの市場の洞察に加えて、市場セグメント、地理的範囲、市場プレーヤー、市場シナリオ、データ ブリッジ市場調査チームによってキュレーションされた市場レポートには、詳細な専門家の分析、患者の疫学、パイプライン分析、価格分析、および規制の枠組みも含まれています。

Eファーマ市場の主なプレーヤー :

Boehringer Ingelheim International GmbH, AbbVie Inc., Aurobindo Pharma, Pfizer Inc., Walmart Inc., Walgreen Co., Express Scripts Holding Company, The Kroger Co., L Rowland & Co., DocMorris, Giant Eagle, Inc., OptumRx, Inc. . ., CVS Health, Merck & Co., Inc., Thermo Fisher Scientific entre autres.

eファーマ市場のダイナミクス

運転手

政府のイニシアチブを増やす

人工知能 (AI) や機械学習 (ML) などの成長する新興技術は、レコメンデーション エンジンを通じて顧客満足度を確保するのに役立ち、安価なデータ スループットを通じてインターネット普及率を高め、政府のイニシアチブを増やし、規制を変更し、都市部と農村部でのインターネット普及率を高めています。、および電子処方箋の普及の増加はすべて、市場の成長を加速させる重要な要因です。

活況を呈する研究開発活動

さらに、高齢者人口ベースの増加、ヘルスケア業界での研究開発活動の増加、ヘルスケア業界の技術進歩と近代化の増加を伴う新興市場の台頭により、予測期間中のEファーマ市場にさらに新しい機会が生まれます。 2022-2029年。

高齢者人口の増加

糖尿病や肥満などの生活習慣病の有病率の上昇、医療費の増加、急成長する診断業界が、世界的な e ファーマ市場の拡大を後押ししています。さらに、高齢者人口の増加、検査室の自動化に対する需要の増加、および予防医療に対する意識の高まりはすべて、E ファーマ市場を前進させています。

機会

製薬業界での e コマース プラットフォームの使用の拡大は、現在、市場の拡大に拍車をかけています。さらに、インターネット接続の拡大とスマートガジェットの普及により、市場の拡大が加速しています。

拘束・挑戦

ただし、市場は、違法なオンライン薬局の増加とオンラインでの偽の医薬品の入手可能性によって制約され、予測期間中の電子医薬品業界の成長をさらに妨げるでしょう.

この電子医薬品市場レポートは、新しい最近の動向、貿易規制、輸出入分析、生産分析、バリュー チェーンの最適化、市場シェア、国内およびローカライズされた市場プレーヤーの影響の詳細を提供し、新たな収益ポケットに関する機会を分析し、市場規制、戦略的市場成長分析、市場規模、カテゴリー市場成長、アプリケーションのニッチと優位性、製品承認、製品発売、地理的拡大、市場における技術革新。e ファーマ市場の詳細については、データ ブリッジ マーケット リサーチに連絡してアナリスト ブリーフを入手してください。当社のチームは、市場の成長を達成するための十分な情報に基づいた市場の意思決定を支援します。

世界のEファーマ市場の範囲

e ファーマ市場は、 製品の種類、アプリケーション、および種類に基づいて分割されます。これらのセグメント間の成長は、業界のわずかな成長セグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場の概要と市場の洞察を提供して、コア市場アプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立ちます。

応用

病院

個人使用

政府調査

タイプ

薬局給付マネージャー

合法的なインターネット薬局

違法または非倫理的なインターネット薬局

製品タイプ

ジェネリック

ブランド化

競争環境と E ファーマ市場シェア分析

e ファーマ市場の競争状況は、競合他社ごとの詳細を提供します。含まれる詳細には、会社の概要、会社の財務、収益、市場の可能性、研究開発への投資、新しい市場への取り組み、グローバルなプレゼンス、生産拠点と施設、生産能力、会社の強みと弱み、製品の発売、製品の幅と幅、アプリケーションが含まれます。支配。提供された上記のデータポイントは、電子医薬品市場に関連する企業の焦点にのみ関連しています。

eファーマ市場で活動している主要プレーヤーの一部は次のとおりです。

ベーリンガーインゲルハイムインターナショナルGmbH(ドイツ)

アッヴィ社(米国)

オーロビンド・ファーマ(インド)

ファイザー社(米国)

ウォルマート(米国)

ウォルグリーン社 (アメリカ合衆国)

エクスプレス スクリプト (米国)

クローガー社(米国)

L Rowland & Co (英国)

ドクモリス(ドイツ)

Giant Eagle, Inc.(米国)

OptumRx, Inc. (米国)

CVS ヘルス (米国)

Merck & Co., Inc. (米国)

サーモフィッシャーサイエンティフィック社(米国)

