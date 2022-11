Kosmetikmarktgröße, Branchentrends, Geschäftsmöglichkeiten, Strategien, Analyse der wichtigsten Akteure und Prognose 2029

Im November 2021 kündigten The Estée Lauder Companies ein neues Talent- und Entwicklungsprogramm in Partnerschaft mit der Florida A&M University an, um die nächste Generation von Black Beauty-Führungskräften im Reiseeinzelhandel zu entwickeln. Diese Entwicklung steht im Einklang mit dem Engagement des Unternehmens für Rassengleichheit. Dadurch kann das Unternehmen ein einzigartiges Praktikums- und Stipendienprogramm mit der Florida A&M University aufbauen.