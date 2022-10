在到 2028 年的預測期內，百葉窗和窗簾市場將達到 100.8 億美元左右，複合年增長率為 3.50%

2021 年全球百葉窗市場價值為 100.8 億美元,預計到 2029 年將達到 132.8 億美元,在 2022-2029 年預測期間的複合年增長率為 3.50%。除了市場價值、增長率、細分市場、地理覆蓋範圍、市場參與者和市場情景等市場洞察之外,數據橋市場團隊研究策劃的市場報告還包括深入的專家分析、進出口分析、價格分析、生產消費分析和消費者行為。

客戶通過最佳行業洞察力、實用解決方案、人才解決方案和最新技術的完美結合,清楚地了解市場,同時使用這份全球窗簾市場報告來實現增長。’公司。該市場報告考慮了對業務增長有重大影響的各種因素,包括歷史數據、當前市場趨勢、環境、技術創新、即將到來的技術和行業技術進步。為了在本地、區域和國際上取得成功,這份高質量的全球窗簾市場研究報告是一個明確的解決方案。

此外,這份市場報告展示了市場的關鍵方面,其中包括行業研究、市場規模和預測、競爭情報、市場進入策略、價格趨勢、可持續性趨勢、客戶信息、技術發展、創新趨勢和分銷評估渠道。此外,在將其呈現給最終用戶之前,所有信息都經過專家團隊成員的評估和驗證。通過這份市場研究報告獲得可操作的市場洞察力,可以製定可持續和盈利的商業戰略。

市場分析和規模

近年來,房地產行業迅速擴張,導致住宅物業價值上升。隨著房屋數量的增加,對窗簾的需求也在增加,從而推高了百葉窗的價格。家庭支出的增加也是百葉窗業務的主要推動力。名人代言和電視廣告也影響了百葉窗市場的擴張。

2021 年全球百葉窗市場價值為 100.8 億美元,預計到 2029 年將達到 132.8 億美元,在 2022-2029 年預測期間的複合年增長率為 3.50%。除了市場價值、增長率、細分市場、地理覆蓋範圍、市場參與者和市場情景等市場洞察之外,數據橋市場團隊研究策劃的市場報告還包括深入的專家分析、進出口分析、價格分析、生產消費分析和消費者行為。

報告範圍和市場細分

報告指標 細節 預測期 2022 年至 2029 年 基準年 2021 歷史年份 2020 年(2019 年至 2014 年可定制) 定量單位 Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Par produit (stores à enroulement, stores et stores verticaux, stores à panneaux, stores et stores romains, stores vénitiens, stores en nid d’abeille, stores plissés, autres), tissu (naturel, synthétique), système d’exploitation (manuel, automatisé), application (résidentielle, Commercial), canal de distribution (en ligne, hors ligne) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Russie, Turquie, Pays-Bas, Suisse, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Afrique du Sud, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts 3 Day Blinds (États-Unis)., Chicology Inc. (États-Unis), Decora-Corporate (Pologne), Draper, Inc. (États-Unis), Elite Window Fashions (Canada), Hunter Douglas (États-Unis), COMFORTEX WINDOW FASHIONS (États-Unis), CUSTOM BRANDS GROUP (États-Unis), Innovative Openings (États-Unis), Louvolite (Canada), Maxxmar Window Fashions (Canada), NIEN MADE ENTERPRISE CO.,LTD (Taïwan)., Norman® Window Fashions (États-Unis), Roll-A-Shade Inc. (États-Unis), Rollease Acmeda (États-Unis), Springs Window Fashions (États-Unis), MechoShade Systems, LLC. (États-Unis) et TimberBlindsMetroShade (États-Unis) Opportunités de marché Forte demande de stores et stores automatiques et motorisés

Développement continu et innovations du produit

Définition du marché

Les stores et les stores peuvent être définis comme des revêtements durs et principalement utilisés pour les fenêtres. Bien que les stores et les stores puissent comporter des matériaux souples tels que les lattes en nid d’abeille ou les stores romains ou les stores, en raison de leurs utilisations opérationnelles, ils relèvent de la catégorie dure.

Dynamique du marché des stores et stores

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Augmentation de la demande dans le secteur résidentiel et commercial

Les stores et les stores sont à la fois sûrs et attrayants lorsqu’il s’agit d’améliorer l’environnement. Ils sont importants pour fournir une sécurité écoénergétique dans les maisons, et avec la croissance et les progrès continus du produit, l’isolation, qui est le plus souvent requise par temps rigoureux, attire une large base de consommateurs pour le marché des stores et stores. Comme ces produits sont utilisés pour contrôler les températures internes, la lumière et la ventilation dans des conditions chaudes et froides, les consommateurs choisissent les stores et les stores comme un moyen efficace de renouveler la décoration de leur maison et de leurs murs. De plus, les années précédentes ont vu une augmentation du nombre de rénovations domiciliaires et de personnes essayant d’améliorer leur mode de vie. De plus, les sous-secteurs manufacturiers tels que le transport et l’aviation ont contribué à maintenir à flot l’industrie du bâtiment. En outre,

Demande croissante de produits biologiques et respectueux de l’environnement

La demande croissante de tissus biologiques et respectueux de l’environnement en raison de l’inclinaison croissante des utilisateurs pour des produits plus sains et des préoccupations croissantes concernant les produits chimiques toxiques, les pesticides et les sensibilités, stimulera davantage le taux de croissance du marché des stores et stores.

De plus, les fabricants mettent l’accent sur la durabilité des produits pour protéger les clients des intempéries telles que la chaleur excessive, le froid et les tempêtes de grêle. De plus, la demande accrue de stores romains est stimulée par l’urbanisation rapide et les changements du niveau de vie. De plus, la demande croissante de sécurité dans les environnements résidentiels et commerciaux stimule le marché mondial des stores et stores. La popularité croissante des stores et stores personnalisés et à la mode contribuera également à propulser le marché vers l’avant.

Opportunités

Innovation et demande accrue

En outre, le développement continu et les innovations du produit étendent encore les opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, la forte demande de stores et stores automatiques et motorisés étendra encore la croissance future des stores. et marché des nuances.

Contraintes/Défis

Disponibilité des substituts

Il existe des remplacements pour les stores et les stores sur le marché. Les rideaux à nouer, les films pour fenêtres, les stores à rouleaux et à volets, les stores à gazon et d’autres alternatives sont moins chers. Certains produits sont peu coûteux, tandis que d’autres ont une durée de conservation plus longue. Par rapport aux stores et stores, les volets roulants ont une durée de vie plus longue et une meilleure sécurité. En conséquence, ce facteur créera des obstacles à la croissance du marché des stores et stores.

Émergence de produits contrefaits

Les conceptions des grands fabricants sont copiées par certaines entreprises régionales dans le secteur des stores et stores. Ces types d’opérations constituent une menace pour la croissance du marché mondial des stores et stores. Par conséquent, ce facteur devrait remettre en question le taux de croissance du marché des stores et stores.

Ce rapport sur le marché des stores et stores fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des stores et stores, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Développement récent

En janvier 2021, B&C International, l’un des principaux fournisseurs européens de parures de fenêtres, sera racheté par Springs Window Fashions. B&C fabrique des parures de fenêtres sur mesure et prêtes à l’emploi sous les marques Bece, Decosol et MDD aux Pays-Bas. Les Pays-Bas, la France, la Belgique, le Danemark et la Norvège font partie des marchés où les produits de B&C sont proposés.

Étendue du marché et marché mondial des stores et stores

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des stores et stores sont 3 Day Blinds (États-Unis), Chicology Inc. (États-Unis), Decora-Corporate (Pologne), Draper, Inc. (États-Unis), Elite Window Fashions (Canada), Hunter Douglas (États-Unis), COMFORTEX WINDOW FASHIONS (États-Unis), CUSTOM BRANDS GROUP (États-Unis), Innovative Openings (États-Unis), Louvolite (Canada), Maxxmar Window Fashions (Canada), NIEN MADE ENTERPRISE CO.,LTD (Taiwan)., Norman(R) Window Fashions (États-Unis), Roll-A-Shade Inc. (États-Unis), Rollease Acmeda (États-Unis), Springs Window Fashions (États-Unis), MechoShade Systems, LLC. (États-Unis) et TimberBlindsMetroShade (États-Unis), entre autres.

Notre rapport propose : –

Quel sera le taux de croissance du marché, aperçu et analyse par type de marché mondial Stores et stores?

Quels sont les facteurs clés qui animent l’analyse par applications et par pays du marché mondial Stores et stores?

Que sont la dynamique, cet aperçu comprend une analyse de la portée et une analyse des prix des principaux profils de fournisseurs du marché mondial Stores et stores?

Qui sont les opportunités, les risques et la force motrice du marché mondial Stores et stores?

Quelles sont les opportunités et les menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs sur le marché mondial Stores et stores? Aperçu des activités par type, applications, marge brute et part de marché

Quelles sont les opportunités du marché mondial Stores et stores, le risque de marché et l’aperçu du marché du marché?

Table des matières: marché mondial des stores et stores

Introduction

Objectifs de l’étude

Définition du marché

Aperçu du marché mondial des stores et stores

Devise et prix

Limitation

Marchés couverts

Segmentation du marché

Marchés couverts

Portée géographique

Années considérées pour l’étude

Devise et prix

Méthodologie de la recherche

Entrevues primaires avec des leaders d’opinion clés

Sources secondaires

Hypothèses

Aperçu du marché

Résumé

Aperçus premium

Marché mondial des stores et stores, par composants

Marché mondial des stores et stores, par modèle de déploiement

Marché mondial des stores et stores, par taille d’organisation

Marché mondial des stores et stores, par vertical

Marché mondial des stores et stores, par géographie

Marché mondial des stores et stores, paysage de l’entreprise

Analyse de la part de l’entreprise : mondiale

Analyse de la part de l’entreprise : Amérique du Nord

Profil de la société

Données qualitatives:

Il comprendrait des sections spécifiques à la dynamique du marché et aux facteurs de tendance affectant ou stimulant la croissance du marché. Pour lister quelques noms de sections couvertes sont

Vue d’ensemble de l’industrie

Moteurs, tendances et contraintes de la croissance du marché mondial des stores et stores

Analyse d’impact du scénario actuel sur le marché mondial des stores et stores

Lacunes et opportunités sur le marché mondial des stores et stores

Market Entropy Global Stores and Shades Market [Mise en évidence de l’agressivité ou des mouvements stratégiques des acteurs de l’industrie]

Analyse PESTLE (vue à 360 degrés du marché)

Modèle des cinq forces de Porters (rivaux concurrentiels, nouveaux entrants potentiels sur le marché, fournisseurs, clients et produits de substitution)

Analyse des brevets et des marques Marché mondial des stores et stores [Licences, marques et approbations]

Analyse concurrentielle (analyse SWOT de l’aménagement paysager de chaque acteur/fabricant présenté dans l’étude)

Développement et perspectives du marché des cosmétiques végétaliens, etc. [Couvre le lancement de produits / services, l’innovation, etc.]

Étude de faisabilité sur les investissements et les projets Marché mondial des stores et stores.

Raisons d’acheter ce rapport ?

Voici les raisons de considérer ce marché mondial des stores et stores:

Ce guide ultime vous aidera à garder une longueur d’avance sur le marché car il vous fournit les profils des principaux acteurs du marché, leurs méthodologies de travail et leurs capacités de prise de décision.

Le rapport analyse divers facteurs qui agissent comme moteurs et freins au développement du marché mondial des stores et stores.

Ce rapport analyse non seulement l’état actuel du marché, mais il estime également les performances du marché mondial des stores et stores pour la période estimée de 2029.

Il vous permet d’adopter des méthodologies intelligentes et de prendre de meilleures décisions en donnant une idée claire des exigences et des préférences du client concernant le produit dans une région particulière.

Merci d’avoir lu cet article, vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie.

