Marktanalyse und Informationen für den globalen Markt für alternative Proteine

Laut Data Bridge Market Research wird der Markt für alternative Proteine ​​im Jahr 2021 auf 349,42 Millionen USD geschätzt und soll bis 2029 1.068,88 Millionen USD erreichen und im Prognosezeitraum 2022-2029 mit einer CAGR von 15,00 % wachsen.

Dieser Marktbericht über alternative Proteine ​​wurde auf der Grundlage strenger Marktanalysen erstellt, die von einem Team aus Branchenexperten, dynamischen Analysten, erfahrenen Prognostikern und sachkundigen Forschern durchgeführt wurden. Ganz zu schweigen von der überraschenden Eigenschaft des Berichts ist die Verwendung verschiedener Diagramme, Grafiken und Tabellen, je nach Umfang der Daten und Informationen. Darüber hinaus werden Einflussfaktoren wie Markttreiber, Marktbeschränkungen und Wettbewerbsanalysen durch die SWOT-Analyse untersucht, die das ausgereifteste Werkzeug bei der Erstellung von Marktforschungsberichten ist. Unternehmen können sich mit den Informationen und Daten, die in diesem Marktbericht für alternative Proteine ​​enthalten sind, einen umfassenden Überblick über die allgemeinen Marktbedingungen und -trends verschaffen.

Der Marktbericht Alternative Proteine ​​enthält alle wichtigen Parameter des Marktes und kann daher für Ihr Unternehmen verwendet werden. Darüber hinaus erläutern die in diesem Bericht behandelten umfassenden Unternehmensprofile auch die neuesten Entwicklungen, Produkteinführungen, Joint Ventures, Fusionen und Übernahmen zahlreicher wichtiger Akteure und Marken auf dem Markt. Der Alternative Proteine-Marktbericht bietet transparente Forschungsergebnisse, die in Zusammenarbeit mit einem Expertenteam auf ihren jeweiligen Gebieten durchgeführt wurden. Dieser Marktbericht enthält auch Unternehmensprofile und Kontaktinformationen einiger der wichtigsten Marktteilnehmer nach Herstellern.

Proteine ​​aus Algen, Pflanzen und Insekten werden als alternative Proteine ​​bezeichnet. Sie liefern große Mengen an Protein und benötigen weniger natürliche Inputs als traditionelle Proteinquellen wie Fisch und Fleisch. Protein ist in erster Linie für den Aufbau von magerem Körpergewebe verantwortlich und liefert die Bausteine ​​für Verdauungsenzyme.

kürzliche Entwicklungen

Protix (Niederlande) hat im Februar 2022 50 Millionen Euro an Finanzmitteln für die internationale Expansion aufgebracht.

Calysta (USA) hat im September 2021 eine Investition in Höhe von 39 Millionen US-Dollar aufgebracht, um die weltweite Ausweitung der FeedKind-Proteinproduktion von Calysta zu unterstützen.

Entomo Farms (Kanada) sammelte 3,7 Millionen kanadische Dollar (C$) (2,9 Millionen US-Dollar) in einer Finanzierungsrunde im Januar 2021, die von asiatischen und kanadischen Investoren angeführt wurde, um das Wachstum und die Expansion des Unternehmens zu unterstützen.

MycoTechnology (US) hat in einer Serie-D-Runde, die im Juni 2020 endete, 120,69 Millionen US-Dollar von Investoren aufgebracht.

Im Jahr 2020 werden die Mitsubishi Corporation, Blue Horizon Ventures, Target Global, ArcTern Ventures und Rubio Impact Ventures 75 Millionen US-Dollar in das niederländische Lebensmitteltechnologieunternehmen Mosa Meat investieren.

Der thailändische Hersteller von Insektenproteinen, Cricket Lab, sammelte 2020 2,1 Millionen Dollar an Finanzmitteln.

Marktumfang und globaler Markt für alternative Proteine

Einige der Hauptakteure auf dem Markt für alternative Proteine ​​sind:

Glanbia Company (Irland)

Now Health Group, Inc. (USA)

Nutiva Inc (USA)

Einfach gute Lebensmittel (USA)

Iovate Health Sciences International Inc. (Kanada)

MusclePharm Corporation (USA)

Kerry-Gruppe (Irland)

CytoSport, Inc. (USA)

Nature’s Bounty Co. (USA)

Reliance Vitamin Company, Inc. (USA)

Herbalife Nutrition (USA)

Danone SA (Frankreich)

Allgemeines Ernährungszentrum (GNC) Holdings, Inc. (USA)

Orgain Inc. (USA)

True Nutrition (USA).

Umfang des globalen Marktes für alternative Proteine

Der alternative Proteinmarkt ist nach Kategorie, Produkttyp, Form und Anwendung segmentiert. Das Wachstum in diesen Segmenten hilft Ihnen bei der Analyse wachstumsschwacher Segmente in der Branche und bietet Benutzern einen wertvollen Marktüberblick und Markteinblicke, um ihnen zu helfen, strategische Entscheidungen zur Identifizierung führender Marktanwendungen zu treffen.

Kategorie

organisch

anorganisch

Produktkategorie

alternatives Eiweiß

Insektenprotein

Mykoprotein

kultiviertes Fleisch

Sonstiges

bilden

trocken

Flüssigkeit

Benötigen

Essen und Trinken

Tiernahrung

medizinische Produkte

Körperpflege

Kosmetik

Sonstiges

Der Zweck dieses Berichts:

1. Einen allgemeinen Überblick über den Markt leicht zugänglich zu machen.

2. Informieren Sie sich über die Kernmitglieder der Branche, ihre Produktportfolios und ihre Schlüsseltechnologien.

3. Verstehen Sie die zukünftigen Perspektiven und Möglichkeiten dieser Marktstudie und Abbildung

4. Analysieren Sie die Marktgröße des Marktes, damit das Verständnis der Schlüsselmuster einfach wird.

5. Betrachten Sie den Markt nach Projekt, Gesamtbranchenanteil und Projektanteilsgröße.

6. Analysieren Sie die Möglichkeit oder Gelegenheit, einen Partner durch die sich schnell entwickelnden Fragmente des Marktes zu finden.

7. Das Wissen über seine blühenden großen Provinzerfahrungen erweitern.

8. Segmentierung und Kalibrierung des Marktes nach Wert, Prozess, Artikeltyp und Branche.

9. Kernkomponenten strategisch einsetzen, seine Marktpositionierung aus der Perspektive der Kernpositionierung und -fähigkeiten umfassend analysieren und die grausamen Szenen der Marktpioniere verfeinern.

Wichtige Fragen, die im Bericht beantwortet werden:

Wie ist das Entwicklungstempo auf dem Markt für alternative Proteine?

Was sind die Schlüsselfaktoren für den Alternative Protein-Markt?

Wer sind die wichtigsten Hersteller auf dem Markt?

Welche Chancen, Gefahren und Konturen hat der Markt?

Was ist die Umsatz-, Umsatz- und Preisanalyse der Top-Hersteller auf dem Alternatives Protein-Markt?

Wer sind die Distributoren, Händler und Distributoren auf dem Alternatives Protein-Markt?

Welchen Zuckerrohrwachs-Marktchancen und -bedrohungen sind die Anbieter des Alternative Protein-Marktes ausgesetzt?

Was ist die Transaktions-, Umsatz- und Wertprüfung nach Markttyp und Verwendung?

Wie ist die Transaktions-, Einkommens- und Wertbewertung von Unternehmen in verschiedenen Bereichen?

