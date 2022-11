Marktanalyse für digitale Zahlungen nach einflussreichen Trends, Schlüsselherstellern, Regionen, Typ, Anwendung und Wachstum 2029

Dieser Marktbericht bietet nicht nur eine Marktsegmentierung im detailliertesten Muster, sondern führt auch eine gründliche Analyse von Patenten und wichtigen Marktteilnehmern durch, um eine Wettbewerbslandschaft bereitzustellen. Zu den Hauptaspekten dieser Marktstudie gehören Primärforschung, Benchmarking-Studien, Sekundärforschung, Unternehmensprofile, Wettbewerbsinformationen und Berichterstattung, syndizierte Forschung, Datenerfassung, Datenverarbeitung und -analyse, Umfragedesign und Umfrageprogrammierung. Der Bericht berücksichtigt alle Chancen, Herausforderungen, Treiber, Marktstrukturen und Wettbewerbslandschaft für die Kunden. Darüber hinaus werden in diesem Marktbericht wichtige Akteure, wichtige Kooperationen, Fusionen und Übernahmen sowie Trends in der Innovations- und Geschäftspolitik überprüft.

Der digitale Zahlungsmarkt wird im Prognosezeitraum von 2021 bis 2028 einen geschätzten Wert von 244,61 Mrd. USD erreichen und mit einer CAGR von 18,85 % wachsen.

Globaler Markt für digitale Zahlungen, nach Bereitstellungsmodell (lokal, Cloud), Angebot (Lösungen, Dienste), Organisationsgröße (große Unternehmen, kleine und mittlere Unternehmen (KMU)), Zahlungsart (Zahlungskarten, Point of Sale, Unified Payments). Interface (UPI) Service, Mobile Payment, Online Payment), Nutzungsart (mobile Anwendung, Desktop/Webbrowser), Technologie (Application Programming Interface (API), Data Analytics and ML, Digital Ledger Technology (DLT), KI und IoT , Biometrische Authentifizierung), Anwendungsfall (Person (P/C), Händler/Unternehmen, Regierung), Endbenutzer (Gewerbe, Verbraucher), Branchentrends und Prognose bis 2028". Einige der wichtigsten Wettbewerber, die derzeit auf dem globalen Markt für digitale Zahlungen tätig sind, sind ACI Worldwide, Inc., PayPal Holdings, Inc., Novatti Group Pty Ltd, Global Payments Inc., Visa, Stripe, Google (eine Tochtergesellschaft von Alphabet Inc.), Finastra, SAMSUNG

Globale Marktdynamik für digitale Zahlungen:

Marktumfang und Marktgröße für digitale Zahlungen

Der digitale Zahlungsmarkt ist nach Bereitstellungsmodell, Angebot, Organisationsgröße, Zahlungsweise, Nutzungsart, Technologie, Anwendungsfall und Endbenutzer segmentiert. Das Wachstum zwischen den Segmenten hilft Ihnen, Wachstumsnischen und Strategien zu analysieren, um sich dem Markt zu nähern und Ihre Kernanwendungsbereiche und den Unterschied in Ihren Zielmärkten zu bestimmen.

Auf der Grundlage des Bereitstellungsmodells ist der digitale Zahlungsmarkt in Cloud und vor Ort unterteilt. Auf der Grundlage des Angebots wird der digitale Zahlungsmarkt in Lösungen und Dienstleistungen segmentiert.



Auf der Grundlage der Unternehmensgröße wird der digitale Zahlungsmarkt in große Unternehmen und kleine und mittlere Unternehmen (KMU) unterteilt.



Auf der Grundlage der Zahlungsart wird der Markt für digitale Zahlungen in Zahlungskarten, Verkaufsstellen, Unified Payments Interface (UPI)-Dienste, mobile Zahlungen und Online-Zahlungen unterteilt .

Auf der Grundlage der Art der Nutzung wird der Markt für digitale Zahlungen in mobile Anwendungen und Desktop-/Webbrowser unterteilt.

Auf der Grundlage der Technologie ist der Markt für digitale Zahlungen in Anwendungsprogrammierschnittstellen (API), Datenanalyse und ML, Digital-Ledger-Technologie (DLT), KI und IoT sowie biometrische Authentifizierung unterteilt.

Auf der Grundlage des Anwendungsfalls wird der Markt für digitale Zahlungen in Personen (P/C), Händler/Unternehmen und Behörden unterteilt.

Auf der Grundlage des Endbenutzers wird der digitale Zahlungsmarkt in kommerzielle und Verbrauchersegmente unterteilt

Globale Segmentierung des digitalen Zahlungsmarktes:

Globaler Markt für digitale Zahlungen, nach Bereitstellungsmodell (lokal, Cloud), Angebot (Lösungen, Dienste), Organisationsgröße (große Unternehmen, kleine und mittlere Unternehmen (KMU)), Zahlungsart (Zahlungskarten, Point of Sale, Unified Payments). Interface (UPI) Service, Mobile Payment, Online Payment), Nutzungsart (mobile Anwendung, Desktop/Webbrowser), Technologie (Application Programming Interface (API), Data Analytics and ML, Digital Ledger Technology (DLT), KI und IoT , Biometrische Authentifizierung), Anwendungsfall (Person (P/C), Händler/Unternehmen, Regierung), Endbenutzer (Gewerbe, Verbraucher), Branchentrends und Prognose bis 2028.

Strategische Punkte, die im Inhaltsverzeichnis des globalen Marktes für digitale Zahlungen behandelt werden:

Kapitel 1: Einführung, Markttreibendes Produkt Ziel der Studie und Forschung Umfang Digitaler Zahlungsmarkt

Kapitel 2: Exklusive Zusammenfassung – die grundlegenden Informationen des Marktes für digitale Zahlungen.

Kapitel 3: Anzeige der Marktdynamik – Treiber, Trends und Herausforderungen von Float-Zone-Silizium

Kapitel 4: Präsentation der Marktfaktorenanalyse für digitale Zahlungen Porters Five Forces, Liefer-/Wertschöpfungskette, PESTEL-Analyse, Marktentropie, Patent-/Markenanalyse.

Kapitel 5: Anzeige nach Typ, Endbenutzer und Region 2013-2018

Kapitel 6: Bewertung der führenden Hersteller des Digital Payment-Marktes , der aus seiner Wettbewerbslandschaft, Peer-Group-Analyse, BCG-Matrix und seinem Unternehmensprofil besteht

Kapitel 7: Bewertung des Marktes nach Segmenten, Ländern und Herstellern mit Umsatzanteil und Umsatz nach Schlüsselländern in diesen verschiedenen Regionen.

Kapitel 8 & 9: Anzeige des Anhangs, Methodik und Datenquelle

Regionale Analyse der Top-Produzenten und -Verbraucher, Fokus auf Produktkapazität, Produktion, Wert, Verbrauch, Marktanteil und Wachstumschancen in den unten genannten Schlüsselregionen:

Nordamerika – USA, Kanada, Mexiko

Europa : Großbritannien, Frankreich, Italien, Deutschland, Russland, Spanien usw.

Asien-Pazifik – China, Japan, Indien, Südostasien etc.

Südamerika – Brasilien, Argentinien usw.

Naher Osten und Afrika – Saudi-Arabien, afrikanische Länder usw.

Covid-19-Szenario:

Der Bedarf an passiver Authentifizierung stieg während der Covid-19-Pandemie mit der Einführung der „Work from Home“-Strategie in Organisationen. Viele Unternehmen erlebten Prozess- und Sicherheitsschwachstellen im Remote-Arbeitsumfeld, als Cyberangriffe zunahmen.

Darüber hinaus nahmen während der Pandemie weltweit Cyberbedrohungen, Datendiebstahl und Phishing-Angriffe zu. Dies führte zu einer verstärkten Implementierung fortschrittlicher passiver Authentifizierungstechniken.

Viele Marktteilnehmer führten fortschrittliche Authentifizierungstechniken ein und identifizierten Verifizierungsfaktoren, die den Benutzern Benutzerfreundlichkeit und Komfort bieten.

Haupttreiber des Berichts: –

Dieser Bericht beschreibt das Markenpositionierungsmodell und beschreibt, wie man einen Wettbewerbsvorteil in der Vorstellung des Kunden auf dem Markt etabliert.

Es beschreibt das Markenresonanzmodell, das beschreibt, wie man Wettbewerbsvorteile nutzt und intensive, aktive Loyalitätsbeziehungen mit Kunden für Marken schafft.

Es beschreibt auch das Modell der Marken-Wertschöpfungskette, das veranschaulicht, wie der Wertschöpfungsprozess nachvollzogen werden kann, um die finanziellen Auswirkungen von Marketingausgaben und -investitionen besser zu verstehen, um treue Kunden und starke Marken zu schaffen.

