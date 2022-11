Marktbericht für Lebensmittellagerbehälter – Produktumfang, Übersicht, Chancen, Treiber und Risikoanalyseprognose bis 2029

Im Mai 2021 kündigte Plastipak eine Recyclinginvestition in seiner Produktionsstätte in Toledo, Spanien, an, die darauf abzielt, PET-Flakes in lebensmitteltaugliche recycelte PET-Pellets umzuwandeln.

Diese Granulate werden für die direkte Verwendung in neuen Lebensmittelbehältern, Flaschen und Vorformlingen in Betracht gezogen.

Die Recyclinganlage wird jährlich rund 20.000 Tonnen lebensmitteltaugliche Pellets produzieren und im Sommer 2022 die Produktion aufnehmen.