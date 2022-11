Marktgröße für Moringa-Zutaten, Trends, Wachstumsfaktoren, CAGR-Status, Branchenausblick der wichtigsten Akteure und Prognose bis 2029

Marktanalyse und Informationen zum globalen Markt für Moringa-Zutaten

Laut einer Analyse von Data Bridge Market Research wird erwartet, dass der globale Markt für Moringa-Zutaten im Prognosezeitraum 2022-2029 eine CAGR von 9,30 % verzeichnen wird. Wachstum und Expansion der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, zunehmender Fokus auf Innovationen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, erhöhtes Bewusstsein der Verbraucher für den Verzehr nahrhafter Lebensmittel, Veränderungen des Geschmacks und der Vorlieben der Verbraucher, erhöhte Nachfrage nach Moringa-Kapseln und eine Zunahme von persönlichen Einwegartikeln. Der Umsatz großer Unternehmen ist ein wesentlicher Faktor für das Wachstum des Moringa-Rohstoffmarktes.

Marktumfang und globaler Markt für Moringa-Zutaten

Einige der wichtigsten Akteure auf dem Markt für Moringa-Zutaten sind Ancient Greenfields PVT LTD (AGF), Earth Expo Company, Grenera, Kuli Kuli, Inc., H&C GROUP OF COMPANIES, Saipro Biotech Private Limited, Organic India, GREEN ERA FOODS & NUTRACEUTICS , Unilever, MITO, Santan International., Jaw Der Develop und Himalaya Wellness Company, unter anderem.

