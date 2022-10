Novartis AG (スイス)、Mylan NV (米国)、Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (イスラエル) などのアレルギー治療市場の大幅な成長を目の当たりにする

データブリッジ市場調査は、「アレルギー治療市場」 というタイトルのレポートで、 この市場に関する包括的な情報と詳細な調査を提供します。このレポートは、アレルギー治療市場の成長を促進する主な要因、メーカーにとって有利な未開発の機会、市場の成長を形成する最近の傾向と発展、およびさまざまなセグメントに関するその他の貴重な情報をカバーしています。

Data Bridge Market Researchによると 、アレルギー治療市場は 2021 年に 190 億 7000 万ドルの価値があり、2029 年までに 316 億 3000 万ドルに達すると予想されており、年間平均成長率は 6.53% です。予測期間は 2022 年から 2029 年です。Data の Bridge Market Research チームが作成した 市場レポート には、詳細な専門家の分析、患者の疫学、品目分析、価格分析、および規制の枠組みが含まれています。

Acorn, Incorporated (米国)、Pfizer Inc. (米国)、GlaxoSmithKline (英国)、Novartis (スイス)、Mylan NV (米国)、Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (米国)。(イスラエル)、Sanofi (フランス)、Boehringer Ingelheim International Ltd. (ドイツ)、AstraZeneca (英国)、Johnson & Johnson Private Limited (米国)、Bayer AG (ドイツ)、Merck & Co., Inc. (米国)、Prestige Consumer Healthcare Inc. (米国)、F. Hoffmann-La Roche Ltd. (スイス)、Bristol-Myers Squibb Company (米国)、Almirall, SA (スペイン)、Zenomed Healthcare Private Limited (インド)、Cadila Pharmaceuticals (インド)、Astellas Pharma Inc. (日本) Eli Lilly and Company (ユナイテッド州)

アレルギーは、アレルゲンと呼ばれる環境中の通常は無害な物質に対する免疫系の過敏反応によって引き起こされる状態です。ダニ、カビ、雑草、花粉、牛乳、卵、大豆、小麦、その他の空気中のアレルゲンはアレルギーの一種です。これらのアレルゲンは、花粉症、アレルギー性鼻炎、喘息、アトピー性皮膚炎などのアレルギー疾患を誘発する可能性があります。鼻、屋根、喉、または目のかゆみ、くしゃみ、鼻づまり、涙目、およびその他の症状は、アレルギー反応の一般的な兆候です. さらに、食物アレルギーは、アレルゲンが消費されると、嘔吐、下痢、または呼吸障害などの症状を引き起こす可能性があります.

目次のポイント:

アレルギー治療市場の業界概要

メーカー市場シェア 地域別生産市場シェア

さまざまな地域での消費

タイプ別の生産・収益・価格動向

アプリケーション別のアレルギー治療市場分析

アレルギー治療市場業界の企業プロファイルと主要データアレルギー治療市場の製造コスト分析

顧客、再販業者、およびマーケティング チャネル

市場動向

アレルギー治療市場調査の調査結果と結論

データソースと方法

